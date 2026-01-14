Historia de las blanqueadas en serie final

Bobby Del Greco reforzó a las Águilas Cibaeñas en la década de 1950.

El primer juego de una serie final que terminó por la vía de la blanqueada con score de 1-0, fue en el cuarto desafío, el 14 de septiembre de 1952 en el estadio de La Normal, donde Águilas Cibaeñas con Tomás Gómez Checo en la lomita derrotó a Tigres del Licey.

La primera blanqueada en un playoff final fue el 15 de septiembre de 1951, donde los Tigres del Licey con Sugar Caine en la lomita se alzaron 8-0 ante los Leones del Escogido, en el primer encuentro. Caine llegó al séptimo episodio sin permitirle hit a los melenudos, cuando aceptó un triple de Macuquín Félix que tratando de llegar a la goma para convertirlo en jonrón fue "pelado" en el pentágono.

En la "Época de las Luces" la primera blanqueada con score de 1-0 se produjo en la serie final de Escogido y Águilas el 31 de enero de 1961 en el estadio Cibao, en el sexto partido.

Las Águilas, con Octavio Acosta en la colina de los sustos, aceptó tres hits. El pitcher derrotado fue George -Garabato- Sackie.

Ahora bien, el primer nueve cero en la pelota bajo luces se produjo el lunes 30 de enero de 1956, en el tercer desafío de la serie final, cuando las Águilas Cibaeñas con Bob Alexander en la lomita permitió 6 hits, dio 5 bases y ponchó 4, para lograr el triunfo con pizarra de 3-0.

Dos de las tres carreras del conjunto mamey fueron remolcadas por Bobby Del Greco. Fue la primera blanqueada que le tiraban a los Leones en toda la temporada, algo similar a lo que sucedió el martes 19 del 2010, cuando los Gigantes le ganaron a los melenudos 1-0, primera lechada que recibieron en 68 juegos (49 de la regular, 18 del todos contra todos y el primero de la final).

Arsenal de hits en una final: El tercer choque de la serie final de Gigantes y Escogido, donde los Leones ganaron 13-4, entre ambos equipos, se conectaron 29 hits (21 el Escogido) y (8 los Gigantes) y escuchamos decir que esa cantidad de hits era un récord.

Por asunto de espacio no puedo detallar juegos de serie final que han pasado de 30 incogibles, pero aquí van algunos resultados: El 27 de enero de 1960, en el Tetelo Vargas, el Escogido derrotó 22-5 a las Estrellas, donde los Leones conectaron 29 hits (récord para un equipo) y las Estrellas 11 para sumar 40.

El 2 de febrero de 1958, el Escogido venció 14-12 a las Estrellas. Los Leones ligaron 16 y los Orientales 14.

El 24 de enero de 1972, las Águilas derrotaron 11-9 al Licey. Los Tigres conectaron 21 y las Águilas 12 para sumar 33.

UN DÍA COMO HOY, 14 DE ENERO

En 1954 The Yankee Clipper, Joe DiMaggio, contrae nupcias con Marilyn Monroe.

En 1963 los Medias Blancas de Chicago cambiaron al paracorto Luis Aparicio y al jardinero Al Smith a los Orioles por el nudillista Hoyt Wilhelm y el outfielder Dave Nicholson.

En el 2000 Los Cardenales de San Luis cambiaron al tercera base Fernando Tatis y el pitcher Britt Reames a los Expos por los pitchers Dustin Hermanson y el cerrador Steve Kline.