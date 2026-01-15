Cruz ve en J-Rod una cosecha de su siembra

Nelson Cruz junto a Julio Rodríguez en la inauguración del remozamiento del estadio en Loma de Cabrera. ( FUENTE EXTERNA )

Nelson Cruz manejó el cinco de enero desde Montecristi hasta Loma de Cabrera para darle un espaldarazo a Julio Rodríguez en la inauguración de un moderno complejo deportivo de 1,3 millones de dólares pagados por el guardabosque de los Marineros.

El sábado 10, Cruz celebró la tradicional jornada social (se estrenó en 2012 con una ambulancia) en su natal Las Matas de Santa Cruz que impactó a más de un millar de personas con operativo médico, entrega de un camión de bomberos, becas a estudiantes, utilería deportiva a ligas y puso en marcha una iniciativa que busca enfrentar la deserción escolar.

Rodríguez apenas tiene 25 años, posee un contrato que le garantiza el futuro de él y los suyos y tiene en Cruz a un gran ejemplo de compromiso social comunitario que le ha merecido recibir el Roberto Clemente y Mohammed Alí Award.

Si bien en el imaginario colectivo la figura del pelotero se asocia al lujo y a contratos del tamaño de empresas es una minoría la que devenga millones en ese corto lapso laboral. Solo 79 dominicanos han jugado 10 años en la MLB, pagan impuestos tan altos como pocos ciudadanos tributarán en toda su vida laboral y suelen ser el sostén familiar.

Por ejemplo, en 2025, J-Rod devengó 18 millones de dólares brutos de los Marineros. Entre el impuesto federal (37 %), Jock Tax (gravamen pagado en otros estados) de un 3,5 %, FICA (seguro social) de 2,4 % y el 5 % del agente el jardinero de Seattle dejó un 47.4 % de su pago original antes del desembolso final que quedó en 9,4 millones. Faltarían otros recortes menores, como la prima al sindicato y al clubbies (empleados del camerino).

El valor de la inversión

Nueve millones de dólares es mucho dinero, tanto que pocas personas ganarán en su vida. Pero Wander Franco es un ejemplo de que el atleta profesional, por más blindado que sea el contrato, hay episodios que puede erosionar fortunas "garantizadas". De ahí los aplausos a esos desprendimientos.

El torpedero banilejo ya vio cómo 10,9 millones de dólares cobraría entre 2024 y 2025 se esfumaron y otros 149 millones dependen de la decisión de cortes judiciales y de la amonestación que pudiera aplicarle la MLB por su acusación de violación a una menor de edad.

La lista es larga de los peloteros que se vinculan directa o indirectamente en causas benéficas. David Ortiz puede encabezarla. Pedro Martínez, Robinson Canó, Vladimir Guerrero, Juan Marichal, Sammy Sosa también han enterrado sus huellas bien profundo en el campo de la solidaridad.