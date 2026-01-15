Ningún jugador de la Grandes Ligas ha fletado 5 jonrones en un juego

"Fui militar en la Segunda Guerra Mundial, pero no soy héroe porque los héroes no regresan. Los sobrevivientes retornamos." Bob Feller “

Cabe destacar que cuando Lou Gehrig conectó cuatro jonrones en un juego el 3 de junio de 1932, casi conectó un quinto. El partido se disputó contra los Atléticos de Filadelfia en el antiguo Shibe Park, y ambos equipos combinaron 33 carreras, 36 hits, 9 jonrones, 14 bases por bolas, 12 ponches y 6 errores en la victoria de los Yankees por 20-13.

Ese día el tercera base de los Yankees, Tony Lazzeri, bateó para el ciclo natural (sencillo, doble, triple y jonrón, en ese orden), el primera base de los Atléticos, Jimmie Foxx, también estaba dando de qué hablar. Conectó su jonrón número 19 de la temporada (en el juego número 45 de su equipo), lo que lo puso en camino a un récord de 65 jonrones (terminó con 58).

Sin embargo, la hazaña de Gehrig los eclipsó a ambos, ya que se convirtió en el primer jugador en conectar jonrones en cuatro turnos al bate consecutivos.

En la parte alta de la novena entrada, los Yankees salieron a batear, manteniendo a duras penas una ventaja de 14-12 (anotarían 6 carreras en la entrada). Durante el último turno al bate de Gehrig, conectó lo que se cree fue su batazo más largo del partido.

Recorrió 1468 pies desde el home hasta la parte más profunda del estadio, en el jardín central, cerca del asta de la bandera. Su jonrón fue atrapado por Al Simmons, a solo unos pasos de la parte más profunda del estadio. Se estima que el batazo llegó a 140 metros.

Cualquier otro día Gehrig habría acaparado los titulares de los periódicos. Pero ese día se vio eclipsado por otro importante evento de béisbol al otro lado de la ciudad. John McGraw anunció su retiro del béisbol tras 29 años como mánager de los Gigantes de Nueva York debido a problemas de salud.

Un día como hoy, 15 de enero 1959: Las Águilas del Cibao derrotaron 3 por 2 a los Leones del Escogido, donde Felipe Rojas Alou conectó doble y sencillo para llegar a 73 hits en la campaña y romper la marca de Olmedo -El Chelito- Suárez de 72 en la temporada de 1953 y de paso empató la marca de dobles de Ray Gavilán con 16 en 1953 con el Escogido. Felipe terminó con 17 tubeyes, estableciendo marca nacional.

1971: Las Estrellas Orientales derrotaron 5-3 al Licey, donde el jardinero de los paquidermos, el norteamericano Ralph Garr disparó su hit 100 al derecho Milcíades Olivo.

1989: Los Tigres del Licey derrotaron 9-8 en 12 entradas a los Azucareros del Este y en ese encuentro no participaron Domingo Ramos (AE), ni Domingo Michel (L) quienes estaban peleando el liderato de bateo. Este partido se inició a las 11 de la mañana, siendo el primero diurno en la Época de las Luces. Michel terminó con .310 y Ramos con .309, para de esta forma Domingo ganar la triple corona de bateo con 9 jonrones y 36 remolcadas. Michel es el único dominicano que ha logrado esa hazaña.

