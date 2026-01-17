Las 10 mejores duplas de bateo en las Grandes Ligas

"Para ser periodista hace falta una base cultural importante, mucha práctica y también mucha ética" Gabriel García Márquez “

Seleccionar las 10 mejores combinaciones de bateo en la historia de la MLB podría ser calificado de imprudente, pero este género de ensayo sale de la tierra rara con un metal que brillará en la ofensiva.

En general, es raro que una dupla de bateadores supere un OPS+ de 300 durante un tiempo prolongado. En este ranking, les doy la ventaja a las duplas que se mantuvieron en el rango de 300 durante más tiempo, por encima de las "maravillas de un solo hit", perdón por el juego de palabras.

Las 10 mejores duplas y es una selección muy particular es la siguiente:

1. Babe Ruth y Lou Gehrig tuvieron un OPS+ combinado de 425 en 1927 con la legendaria alineación de los Bombarderos del Bronx.

Además, fueron la mejor dupla de bateadores durante una década, con las cinco mejores temporadas combinadas de OPS+ de todos los tiempos, como se indica en LA EVIDENCIA a continuación.

Ruth y Gehrig jugaron juntos de 1923 a 1934 y durante ese tiempo promediaron un increíble OPS+ de 389, esto es una hazaña. Ninguna otra dupla de bateadores se acerca remotamente, ni por una sola temporada ni por un período prolongado de tiempo.

Puede que sea comparar peras con manzanas, pero de 1937 a 1939, ¡los grandes Josh Gibson y Buck Leonard de los Homestead Grays en las Ligas Negras tuvieron un OPS+ combinado de 462 ! Vale la pena señalar que cuando las estrellas de la Liga Negra se trasladaron a las mayores, sus estadísticas de bateo invariablemente cayeron, lo que sugiere que el pitcheo y las defensas no estaban a la par con los de las mayores.

2. Hank Aaron y Eddie Mathews tuvieron un OPS+ combinado de 351 en 1959. Y fueron un equipo dinámico durante una década, lo que los elevó en este ranking.

Aaron y Mathews tienen el récord de jonrones entre compañeros, con 863. Acumularon alrededor de 180 WAR juntos entre 1954 y 1966. Eso, amigos, es una locura.

3. Willie Mays y Willie McCovey tuvieron cuatro temporadas con un OPS+ combinado de entre 330 y 339. Tuvieron una larga trayectoria juntos, de 1959 a 1972, pero Mays alcanzó su máximo rendimiento antes de jugar con McCovey, y por esa razón, les doy a Aaron y Mathews una posición ligeramente superior.

4. Jimmie Foxx y Ted Williams solo jugaron juntos durante cuatro años, pero tuvieron un OPS+ combinado de 348, 312, 374 y 351.

5. Jimmie Foxx y Al Simmons jugaron juntos desde 1925 hasta 1932 y alcanzaron un máximo de 336 OPS+ en 1930.

6. Aaron Judge y Juan Soto tuvieron un OPS+ combinado de 401 en 2024. Judge, 223, y Soto, 178. Sin embargo, solo jugaron juntos un año.

7. Duke Snider y Jackie Robinson jugaron juntos durante una década, de 1947 a 1956, y tuvieron tres temporadas en el rango de 303 a 306 .

8. Johnny Bench y Tony Pérez tuvieron un OPS+ combinado de 311 en 1972 con la Gran Máquina Roja, y tuvieron una racha de una década juntos, de 1967 a 1976, en la que ganaron dos campeonatos mundiales y cuatro banderines de la Liga Nacional, elevándolos en este ranking.

9. Honus Wagner y Fred Clarke jugaron juntos durante 16 años y tuvieron varios años con un OPS+ combinado de entre 320 y 332.

Clasifico a los dúos anteriores en un nivel más alto porque el pitcheo y la defensa eran más fuertes en la era moderna y soy escéptico sobre algunas de las cifras ostentosas de principios del siglo XX.

10. Ty Cobb y Sam Crawford jugaron juntos durante 13 años y tuvieron varios años con un OPS+ combinado de entre 319 y 344. Lo mismo dije antes sobre la competencia.

