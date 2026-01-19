El Expreso Nolan Ryan nunca ganó el Cy Young

"El dinero no lo es todo, puede comprar una cama, pero no un sueño" Anónimo “

El béisbol es un túnel de misterios y de grandes sorpresas. Tal es el caso de Nolan Ryan que rara vez era el mejor lanzador de su liga. De hecho, a menudo no era el mejor lanzador de su equipo, especialmente con los Astros.

Los votantes se inclinaron por los totales de victorias ostentosos. Creo que es una verdad a medias. También diría que la mayoría de los aficionados están tan seducidos por los ponches y juegos sin hits de Ryan que pasan por alto que Nolan simplemente nunca ganó un Cy Young.

Además, tuvo la mala suerte de que sus mejores años fueran igualados o superados por otros grandes lanzadores.

Ryan terminó entre los cinco primeros en la votación del Cy Young siete veces en su carrera. En 1972 fue segundo. Tres veces, tercero, dos de ellas con los Angels. Consiguió un cuarto puesto y dos quintos con los Astros.

1972: 19-16, una brillante efectividad de 2.28. Lideró la Liga Americana en blanqueadas (9), ponches (329) y bases por bolas con 157. Así es como se pueden permitir unos ridículos 5.3 hits por cada nueve entradas, pero perder 16 juegos.

Quedó en octavo lugar, detrás de un lanzador de base, Sparky Lyle. No fue un robo.

Y antes de que le digas al mundo "¡Pero los Angels fueron pésimos!", sí, tuvieron un récord de 75-80. El ganador del Cy Young ese año fue Gaylord Perry, quien tuvo un récord de 24-16 con un equipo de Cleveland que terminó con un récord de 72-90.

La efectividad de Perry de 1.96 y su ERA+ de 168 lo ubicaron justo detrás de Luis Tiant en el liderato de la Liga Americana.

Ryan tuvo un buen ERA+ (efectividad ajustada) de 128, pero estuvo muy fuera de ritmo esa temporada.

1973: Su primera temporada de 20 victorias (solo consiguió dos en 26 temporadas, por cierto)... 21-16, un récord de Grandes Ligas con 383 ponches. Claro que también otorgaba bases por bolas, 162 (era increíble lo todo o nada que era en aquel entonces)...

Dos juegos sin hits

Ahora se podría argumentar a favor de Ryan sobre Palmer, pero Jim tuvo una efectividad de 2.40, mucho mejor que la de Ryan (2.84). Ryan tuvo 26 juegos completos y Palmer 19. Palmer tuvo seis blanqueadas y Ryan cuatro. Y no estoy seguro de que el WHIP fuera realmente importante en aquel entonces, pero el WHIP de Palmer (1.14) fue menor que el de Ryan (1.27).

Un día como hoy En 1959, las Águilas CIbaeñas derrotan 3-2 al Licey en el estadio Cibao, donde Benny Daniels cubrió la ruta completa y se convirtió en el primer lanzador en obtener 10 victorias. En ese juego, el jardinero estadounidense Jim McDaniels, de las Águilas, estableció récord de ponches con 52, la marca anterior era de 48 por Dick Stuart.

En 1988, en el estadio Cibao, en la serie semifinal, las Estrellas de Oriente derrotaron 12-3 a las Águilas del Cibao. El poderío verde lo encabezó Mark Parent y Rafaelín Ramírez que remolcaron cuatro carreras cada uno. Sin embargo, en ese encuentro se produjo una de las peleas de mayor envergadura que se recuerde en el béisbol dominicano. Mark Carreón, de los paquidermos, atacó al receptor Rubén Rodríguez el cual fue golpeado por varios jugadores. La trifulca fue huérfana ya que los jugadores de los dos equipos se fueron a los puños, destacándose en el rol de boxeador el lanzador Allan Fowlkes con el mánager Winston Llenas.

Los fanáticos se lanzaron al terreno y José Salado, coach de los orientales, evitó que los fanáticos agredieran a Carreón.

En el 2007, Edwin Encarnación, Tony Batista y Mendy López pegaron tres jonrones consecutivos para guiar a las Águilas Cibaeñas a un triunfo 9 por 3 sobre los Tigres del Licey en partido de la serie final escenificado en el Estadio Cibao. Los jonrones se produjeron en la primera entrada contra Lindsay Guilin (2) y Juan Mateo (1). José Lima volvió a dominar la artillería felina al tirar 6.2 entradas ponchó dos bateadores, toleró seis hits, transfirió dos y toleró tres vueltas.En esa campaña Lima tuvo ocho aperturas frente al Licey, y su marca fue de 4-0. De por vida, dejaba impresionante récord frente al Licey de 17-6.