Ni Salomón dejó satisfecho a todas

Las Águilas sobrevivieron a un error que pudo costarle la eliminación el viernes. ( FUENTE EXTERNA )

Es difícil que la sentencia de una corte complazca el aspiracional de todas las partes envueltas. Las gigantes bibliotecas en las oficinas de abogados con canas cuyo exterior parecen iguales, aunque adentro difieren un mundo, nos ayudan a entender siglos de experiencia en la compleja misión de impartir justicia.

Los tribunales no son tan precisos como la matemática básica o los relojes suizos. El fallo más reciente de la Lidom no benefició a los Toros como se aspiraba en La Romana, libró a las Águilas del pecado capital de su gerencia que pudo terminar la temporada por un movimiento fuera del terreno y perdonó la omisión de la Dirección Técnica de la liga. Fue una sentencia poco lesiva.

Las faltas de unos no legitiman las de otros, por más y que haya millones en el mundo que operen con esos códigos. Que choferes del transporte y motoristas se vayan a menudo en rojo sin que oficiales de la Digeset los detenga para multarlo no legaliza que los demás conductores repitan el patrón.

La oficina amarilla erró al inscribir a nueve importados en el roster diario y el hecho de que solo utilizara a seis de ellos en el triunfo 6-2 sobre los bovinos no lo exime de haber violada el artículo 30 del reglamento del torneo.

Alegar que la Dirección Técnica de la Lidom legitimara ese roster con el sello de aprobado es como pretender justificar que el tímbrete de un cónsul a un pasaporte adulterado o con errores para ingresar a un territorio anulase cualquier intento de rectificación de las autoridades del país al que se accedió.

El artículo 30 del reglamento no establece que ante esa pifia, y la protesta del equipo que se siente agraviado, sea automática la inversión del resultado final. Su redacción se presta a interpretación.

Anular el resultado del viernes no llega al nivel de esa decisión de Salomón con las dos mujeres que se disputaban la propiedad de un bebé. En el pasaje bíblico de primera de Reyes tres (16-28) perdió quien quiso hacer trampa y robarse un niño.

Los Toros y los Mejía

El gran perjudicado de ese fallo de la Lidom fue el equipo de los Toros. Sí, el que tiene como gerente a Jesús Mejía, hijo del presidente de la Lidom, Vitelio Mejía, para aquellos que alegan "nepotismo" y "favoritismo" en una empresa privada como la liga de béisbol, donde la oficina del Estadio Quisqueya no es más que la sede operativa y árbitro del espectáculo que montan sus dueños, los seis equipos.

La experiencia, ocasionada por errores humanos y, por suerte, no de la IA, puede ayudar a que este tipo de episodios se reduzcan o desaparezcan.