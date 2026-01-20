La Lidom dejó sin efecto dos forfeits en contra de Licey

"Un día me iré a vivir a Teoría, porque en Teoría todo está bien. " Mafalda “

Si el despido de los jugadores importados parte de los Tigres del Licey fue una tragedia con ribetes imborrables en 1981, en esa misma pista están los forfeits de 1991.

Si ponemos la reversa, la decisión del Licey de no accionar en la ronda final del torneo "Era de Trujillo 1958-59", provocó una seria crisis en el cuarto torneo bajo luces y donde los Leones del Escogido buscaban su cuarta corona en línea.

Las presiones de Ramfis Trujillo y Francisco Martínez Alba, hijo y cuñado del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, y el presidente del club escarlata "Ramón –Moncho- Imbert, motivó a que el señor Víctor J. Sued asumiera la presidencia de las Águilas Cibaeñas en sustitución del renunciante ingeniero Juan B. Sánchez Correa y ordenara levantar la impugnación que existía por parte del equipo cibaeño sobre Reyes Figueroa y Joe Christopher.

Luego de dos días de retraso para dar inicio a la serie final, la directiva de los Tigres, encabezada por Cuso García, se había negado a participar, provocando que en dos ocasiones se decretara "forfeit" a favor de los rojos al no presentarse los bengaleses al terreno.

Un cablegrama de Víctor J. Sued a Ramón Imbert dice: "Directiva de las Águilas ha reconsiderado solicitud de directiva club Escogido y dará permiso al Licey para usar jugadores Christopher y Figueroa. Avisará inmediatamente a Branch Rickey hijo". El cable a Rickey fue el siguiente: "A solicitud del club Escogido y para beneficio de nuestro béisbol, el club Águilas Cibaeñas ha dado permiso a Licey para utilizar jugadores Christopher y Figueroa en play off final".

Como se puede apreciar en estos mensajes fue la gerencia de los Leones del Escogido la que movió los hilos para ponerle fin a la crisis Licey-Águilas.

De esta manera los forfeits que se cantaron el sábado 3 y domingo 4 de enero de 1959 a favor de los Leones del Escogido fueron desestimados y el martes 6 de enero se dio inicio a la serie final entre los eternos rivales Tigres de Licey y Leones del Escogido.

Cuando Fred Kipp fildeó en el noveno episodio un batazo del discutido Joe Christopher y pisó él mismo la primera almohadilla, puso fin a una labor de filigrana que lo llevó a blanquear a Licey, para dar al Escogido su primer triunfo de la serie final del campeonato de béisbol Era de Trujillo con pizarra de 5-0.

Kipp dominó completamente la batería azul, limitando su ofensiva a cuatro imparables que no lo pusieron en aprietos en ningún momento, mientras sus compañeros de equipo arremetieron oportunamente contra los lanzamientos del zurdo Bill Smith y le conectaron 8 hits, dos de ellos dobles, para asegurar la victoria escarlata.

Un día como hoy, 20 de enero En 1967, en el segundo juego de Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido, en el Estadio Quisqueya, se escenificó un juego de 13 innings, logrando los melenudos el triunfo 3x2. Ricardo Joseph disparó su sexto jonrón y empató con Alonzo Perry con más tetrabases en una serie final. La victoria fue para Pedro (La Carpia) Reynoso y Fred Beene el derrotado. En 1969, en el séptimo choque entre las Estrellas Orientales y Leones del Escogido, los Rojos ganaron 7x3 y se coronan campeones, con el efectivo pitcheo del mexicano Vicente Romo, quien se anotó el triunfo. En 1970, las Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya, donde los felinos con labor monticular dominante de Mike Torrez blanquearon 1x0 a los cibaeños, y se anotaron su segunda victoria del play off. En el tercer capítulo, Jim Campanis disparó jonrón para poner al frente a Licey 1x0. Perdió Mike Scott. En 1972, en el primer choque de la final Águilas y Licey en el Quisqueya. Los cibaeños ganaron 4x1, donde el derecho Secundino Almonte cubrió la ruta completa, con 9 hits permitidos y una carrera. Adrian Garrett disparó jonrón. Harry Parker fue el derrotado. En 1973, se inicia la serie final entre Estrellas Orientales y Tigres de Licey, en el Estadio Quisqueya, el derecho Pedro Borbón laboró los 9 innings para blanquear 2x0 a los Paquidermos. Mike Flanagan fue el derrotado. Steve Garvey disparó jonrón.