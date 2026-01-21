Los Toros ganarán la serie final en seis juegos al león

Los Toros están de vuelta a la final tras cuatro torneos en el sótano. ( FUENTE EXTERNA )

Los Toros del Este tratarán de ganar, comenzando a partir de las 7;30 pm, de esta noche la serie final inédita pactada a un 7-4 a los actuales campeones Leones del Escogido, en el estadio Quisqueya Juan Marichal. No vamos a tomar el camino para comparar estadísticas de bateo, pitcheo y defensa que no arrojan luces reales para llegar a la meta.

Lo que sube la adrenalina de los jugadores son los chelitos de los premios individuales en cada juego. Han pasado unas horas. Y aunque los parciales de las Águilas Cibaeñas aún no han superado la eliminación, creo que puedo escribir sobre la derrota de los cibaeños por el exceso de confianza en el round robin el cual incluyó la anulación insólita de una victoria, por parte de la Lidom enterrando el postulado de que los juegos que se ganan en el terreno no puede ser derrotado en un escritorio.

Cuando comenzó el campeonato Juan Marichal seis equipos, y sus aficionados, estaban muy contentos levantando el banderín de campeón. Pero en béisbol no hay escrito no se debe cantar victoria por anticipado.

Pero, tomando en consideración como son los playoffs en este circuito, donde a diario hay una alineación diferente, estamos claros que solo un equipo, y sus aficionados, estarían realmente contentos al terminar por la puerta del triunfo.

Una serie de siete juegos no es suficiente para identificar al "mejor" equipo. Por lo tanto, no estamos seguros en este momento de que los Toros sean mejores, pero están en su momentum. Y no lo digo solo porque los Toros ganaron (bueno, probablemente lo digo solo porque las Águilas perdieron.

La idea de que la serie final no identifica necesariamente al "mejor" equipo se relaciona con algo que en el terreno muestre más garras y como muestra están los botones de Sergio Alcántara y Jeimer Candelario.

UN DÍA COMO HOY, 21 DE ENERO

1981: César Gerónimo, cuatro veces ganador del Guante de Oro, es canjeado por los Rojos a los Reales por el prospecto German Barranca .

2012: Los Indios de Cleveland firman al IF Julio Lugo con un contrato de ligas menores.

2013: Miguel Tejada comete un costoso error en la baja de la undécima entrada del Juego 4 de la final, lo que permite a Jesús Feliciano anotar y dar al Escogido la victoria 3-2 sobre las Águilas. Con las bases llenas, Tejada fildea el roletazo de Mauro Gómez, pero lanza la pelota fuera, y los rojos se adelantaron 3-1 en la serie que eventualmente ganaron.