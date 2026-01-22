¿Quién es el mejor bateador de poder en la historia del béisbol?

Póngale atención a este postulado, que nos muestra un retrato de cuerpo entero de un jugador.

Hace unos años, Bill James escribió sobre algo que llamó "Poder Aislado", es decir, una estadística que determinaba el poder bruto de un jugador en particular. La fórmula es simple: Porcentaje de slugging menos promedio de bateo.

James no inventó la estadística —se le atribuye a Branch Rickey y al pionero de las estadísticas Allan Roth—, pero sí nos dio un nombre con cierta elegancia sencilla. Un bateador de sencillos, que solo conecta sencillos, tendría un poder aislado de 0.000. Un bateador que solo conecta jonrones tendría un ISO de 3.000.

Por curiosidad, busqué en el Índice de Juego de Baseball Reference bateadores que hubieran acumulado al menos 5000 turnos al bate en su carrera (aproximadamente el equivalente a unas 10 temporadas) y tuvieran un poder aislado de .300 o superior. Resultó que ha habido tres en la historia:

Babe Ruth — .342 AVG, .690 SLG > ISO de .348

Mark McGwire — .263 AVG, .588 SLG > ISO de .325

Barry Bonds — .298 AVG, .607 SLG > ISO de .309

Cuando amplié el parámetro a un ISO de al menos .275, agregamos algunos otros a la lista, todos miembros del Salón de la Fama:

Lou Gehrig (ISO de .292)

Hank Greenberg (también ISO .292)

Ted Williams (.290)

Jimmie Foxx (.284)

Jim Thome (.278)

Claramente, esto sólo da una visión unidimensional del poder, pero agrega algo a la discusión... y es interesante que Ruth todavía salga en la cima (al menos entre los jugadores de las Grandes Ligas), seguido por un par de chicos implicados en los escándalos de PDA.

Sería fantástico si pudiéramos tener una idea similar de la carrera de Josh Gibson, pero lamentablemente los registros estadísticos de las Ligas Negras son irregulares.

Según el registro (aunque incompleto) de su carrera en Baseball Reference , durante su tiempo en las Ligas Negras, Gibson tuvo un promedio de bateo de .345, un slugging de .619 y un ISO de .274; pero eso solo aplica a los juegos de los que se han recopilado estadísticas.

Un día como hoy, 22 de enero En 1919, nace el más grande lanzador zurdo dominicano de todos los tiempos, Diómedes Antonio Olivo, "Guayubín", la "Montaña Noroestana". 1923: En el periódico The Globe Anchor, que circulaba en los cuarteles de ocupación de los Estados Unidos en nuestro país en 1923 en su página deportiva se lee: "Vamos a convertir en monos a los jugadores del Licey, los Marines tienen que ser campeones por su superioridad étnica e intelectual y porque los dominicanos no pueden ser campeones de nada". Y el Listín Diario, edición del 22 de enero de 1923 comentó lo siguiente: Los teams U.S.M.C no ganarán aquí ni un solo desafío beisbolero porque son sencillamente inferiores a los nuestros. La cultura física de nuestros mal alimentados chiquillos es superior a la de los blancos coloradotes y rollizos". En 1973, en el tercer encuentro de la serie final, las Estrellas de Oriente, con labor magistral de Dick Tidrow, blanquean 1-0 al Licey en el estadio Qusiqueya. En 1998, las Águilas del Cibao, en el último partido de la serie semifinal, blanquean 3-0 al Licey en el estadio Quisqueya.