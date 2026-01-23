Desde 1955 los "Coloraos" son "Duros de matar"

"Si el dinero y el poder te hacen arrogante, la enfermedad y la muerte te mostrarán que no eres nada en esta tierra. " Anónimo “

La historia del béisbol dominicano registra que los Leones del Escogido en la pelota de La Normal, en cuatro temporadas 1951-54, no ganaron una corona, y terminaron con récord de 101 victorias y 108 derrotas.

Sin embargo, en 1955 se abrió otro sendero para los escogidistas, con nuevos bríos y nuevas luces. Con Francisco Martínez Alba como presidente y el general Ramfis Rafael Trujillo Martínez como asesor, el Escogido armó un trabuco.

Desde el primer enfrentamiento de los eternos rivales Tigres del Licey y el Escogido, celebrado el 27 de octubre de 1955, los melenudos, piloteados por Frank Genovese, obtuvieron la victoria 4 carreras por 1.

La crónica del cotidiano El Caribe el 28 de octubre de 1955 dice: "El lanzador zurdo Ken Lehman mezcló curvas, drops, sliders y nudillos ante una asistencia que lleno el lujoso y cómodo estadio Trujillo para guiar a la victoria al Escogido".

Las modalidades de este primer torneo bajo luces cambió el sistema de dos vueltas en la Época de La Normal. En este nuevo esquema, en la vuelta regular el equipo que ocupaba la última posición quedaba eliminado, el que ganaba el primer lugar espera el ganador de una serie semifinal entre el segundo y tercero.

En la serie regular, el Escogido finalizó con récord de 35 victorias y 18 derrotas. Las Águilas y el Licey empataron en segundo con 30-23 y las Estrellas en el último lugar con 11-42. En la serie semifinal pactada a un 3-2, las Águilas le ganaron en los dos choques al Licey.

El 5 de febrero de 1956 los Leones conquistaron el banderín del primer torneo bajo luces enfrentando a las Águilas.

El periódico El Caribe, en su edición del lunes 6 de febrero, en la primera página trajo a 8 columnas el título siguiente: "Leones ganan campeonato Padre de la Patria".

La reseña del juego en la primera página y en la página 7 de la sección deportiva aparece con un título en grande: "Escogido campeón 1956".

Los Leones del Escogido, luchando con tenacidad desde el comienzo hasta el último out se alzaron con la victoria frente al colectivo del Cibao 9 carreras por 4. El lanzador ganador fue el estadounidense Jim Hughes, quien lanzó seis episodios; perdió Bob Alexander. Fue la tercera victoria para Hughes en la serie y junto a Willie "El Loquito" Kirkland y Osvaldo Virgil que batearon .500 fueron los pilares del triunfo rojo.

La crónica de Héctor Celado en El Caribe dice: "Jim Hughes empleó lanzamientos de tornillo y de resbalón y más bien parecía flotar la bola cuando empleaba el nudillo".

La serie estaba pactada a siete juegos y se fue al máximo. La crónica de Celado agrega: "Las Águilas perdieron, pero no sin antes dar demostración de su poderío de bateo anotando cuatro carreras, dos en la séptima y dos en la octava".

No fue una victoria a cogerse de las manos. La lucha resultó digna de la corona; fue una lucha heroica de ambas novenas.

Alineación roja: Los Leones alinearon con Charles Neal (2B), Allan Ritcher (SS), Don Hoak (CF), Willie Kirkland (RF), Osvaldo Virgil (3B), Pepe Lucas (1B), Walter James (C) y Macuquín Félix (LF).

Los lanzadores fueron Kart Spooner, Jim Hughes, Charles Templeton y George Sackie.

Ken Lehman, valioso prospecto de los Dodgers de Brooklyn y quien había conseguido 22 victorias en AAA y fue el ganador del primer juego al Licey, se marchó debido al embarazo de su esposa y fue sustituido por Kart Spooner. Los Leones sufrieron otra baja y fue la de Gene Host, pero fue sustituido por Jim Hughes.

Los Leones del Escogido que no ganaron una corona en la pelota de La Normal comenzaron a escribir la historia en la Época de las Luces.

Un día como hoy, 23 de enero En 1965, en el estadio Quisqueya en el primer encuentro de la serie final, las Águilas del Cibao derrotan 7-3 a los Leones del Escogido. Dan Osinski se anotó la victoria.

En 1974, en el quinto juego de la serie final, el Licey vence 2-1 a las Águilas en el Quisqueya. Greg Shanagan logró la victoria y Charlie Hough el rescate.

En 1981, en el primer juego de la final, el Escogido ganó 6-4 a las Águilas, donde Steve Ratzer fue el ganador. Luis Lora bateó de 3-3 y Mike Fischlin de 3-2.