¿Quién crees que fue el mejor bateador en general, Pete Rose o Rod Carew?

Rod Carew (izquierda) y Pete Rose, dos leyendas del bateo en las Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA. )

"Los libros no están hechos para que uno crea en ellos, sino para ser sometidos a investigación" Humberto Eco “

Estos son todos jugadores de la "vieja escuela". Bateo de contacto, buen corrido de bases y defensa utilizable. Ninguno de ellos mostró gran poder.

Rose fletó 160 jonrones. Wade Boggs tuvo 118. Ichiro Suzuki facturó 117 y Rod Carew tuvo 92. Eran máquinas de bateo. Todos ellos también ocupan un lugar alto en dobles. Obviamente, promedios muy altos.

Todos ellos pasaron la mayor parte de su carrera bateando 1-2 en el orden. En realidad, es difícil determinar quién fue el mejor.

Rose jugó duro y conectó muchos sencillos. Boggs y Gwynn tuvieron promedios altos y fueron máquinas de dobles. Ichiro tocó, se embasó mucho y fue un excelente defensor con una pistola por brazo. Todos ellos superaron los 3,000 hits.

El lugar de Williams

Solo 33 de 22,500 jugadores tienen 3,000 hits. Todos los mencionados son parte de este club único. Después de decir todo esto, Ted Williams es el mejor bateador de la historia.

Debido a 5 años de guerra, no tiene 3,000 hits (unos 2,700), pero con un promedio de bateo de por vida de .344 y 521 jonrones, con el mejor promedio de todos los tiempos de .482 en base, es el mejor bateador con poder.

Ni de cerca

Rose, Boggs, Gwynn, Ichiro y Carew apenas igualan el total de jonrones de Williams, combinados. Claro, Ty Cobb tenía un promedio de bateo increíble, pero no tenía poder. Volviendo a la pregunta, diría que Rose era mejor que Carew como bateador.

¿Y para usted quién sería su candidato?

Un día como hoy, 24 de enero 1968, el infielder cubano Hiraldo Sablón Ruiz (Chico), de las Estrellas de Oriente, jugó en las nueve posiciones frente al Escogido en el estadio Tetelo Vargas.

En 1973, en el quinto juego de la serie final en el estadio Quisqueya, el Licey derrota 11-2 a las Estrellas. Teodoro Martínez bateó de 4-4, Von Joshua 4-3 y Federico Velásquez jonrón. Pedro Borbón ganó.

En 1975, las Estrellas vencen 5-2 a las Águilas. George Foster disparó jonrón y dos hits y Pepe Frías 4-2 un jonrón.

En 1979, las Águilas vencen 3-1 al Escogido en el estadio Quisqueya. William Castro se anotó la victoria.

2000, D'Angelo Jiménez, el lunes 24 de enero, estuvo a punto de fallecer en el kilómetro 15 de la carretera Duarte, cuando su Acura Integra impactó con un autobús.