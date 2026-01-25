¿Cuál fue la mejor actuación de pitcheo en la historia de la MLB?

"Cuando las luces se apagan, todas las mujeres son hermosas" Juan Verdaguer “

En el béisbol se dan los fenómenos más raros de cualquier disciplina. Se juega a nueve innings y 27 outs, pero hubo un choque donde el lanzador Harvey Haddix hizo 36 outs en línea y perdió.

Cuando uno se dedica a rastrear los grandes partidazos de este pasatiempo, para los americanos el de familia y para los dominicanos el de las discusiones, tenemos que aterrizar en el martes 26 de mayo de 1959 en el Milwaukee County Stadium, choque que fue presenciado por 19,194 fanáticos.

Sucede que estando Haddix en el bullpen calentando el brazo antes del partido, el ojo mágico del mánager Danny Murtaugh de los Piratas de Pittsburgh se le acercó y le preguntó que estaba observando algunos "errorcillos" en su mecánica, a lo que "El Conejo" le respondió que no estaba muy bien, porque estaba afectado de un fuerte virus gripal.

Enfrentó a Lew Burdette

Haddix subió a la colina de los sustos para enfrentar a los Bravos de Milwaukee teniendo como rival a Lew Burdette. Haddix estaba lanzando en forma perfecta y al arribar al noveno episodio se enfrenta a Andy Pafko y lo poncha para el out 25, a Johnny Logan lo retira con plegaria al left y Burdette entrega el out 27 por la vía del ponche.

En los innings diez, once y doce retiró de uno, dos y tres a los Bravos. La fiebre y la tos habían desaparecido como por arte de magia.

Harvey Haddix lanzó un "juego perfecto" de 12 entradas en 1959... excepto que el juego no terminó después de 12 entradas porque su propio equipo, los Piratas de Pittsburgh, tampoco habían logrado anotar, perdió su juego perfecto en la parte baja de la 13.ª entrada cuando el primer bateador, Félix Mantiila, llegó sano y salvo a la primera base debido a un error de fildeo.

El abridor perdió su juego sin hits cuando Joe Adcock conectó un aparente jonrón, que fue considerado doble después de que el bateador superó a un confundido Hank Aaron, quien había recibido base por bolas intencionalmente después de que Mantilla fuera sacrificado a segunda.

Y luego Haddix perdió el juego cuando Mantilla cruzó el plato en el aparente jonrón de Adcock.

Incluyendo juegos sin hits, juegos perfectos y todos los demás juegos jamás lanzados, el "juego perfecto" de 12 entradas de Haddix, que perdió 1-0 ante los Bravos de Milwaukee el 26 de mayo de 1959, fue la mejor actuación de pitcheo en la historia del béisbol... en mi opinión.

Un día como hoy En 1913, los Tigres del Licey contratan en Cuba a los primeros refuerzos. Fueron el lanzador Pedro Quintana (Jabao), el catcher Ricardo Galindo y el segunda base Pedro Galindo.

En 1957, Osvaldo Virgil disparó cuatro hits en cinco turnos y remolcó dos carreras para darle al Escogido una victoria 5-4 sobre las Águilas en la serie semifinal. El lanzador Pete Burnside ponchó 11 para acreditarse la victoria.

En 1965, en el tercer encuentro de la serie final, las Águilas del Cibao derrotan 8-6 al Escogido. Morris Steven se apuntó la victoria y Juan Marichal el revés.