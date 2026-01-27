Manny Ramírez confeccionó su propia sepultura

"El éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de esfuerzo" Anónimo “

Existe evidencia creíble que vincula a Manny Ramírez con el consumo de sustancias para mejorar el rendimiento (PED en inglés) durante su carrera en la MLB, pero no hay pruebas públicas definitivas que especifiquen las sustancias, dosis o el momento exactos de todas las acusaciones.

Los registros oficiales muestran suspensiones y conexiones con redes conocidas de distribución de PED; los resultados judiciales y las investigaciones de la MLB proporcionan la confirmación pública más contundente.

En el período del 2009 al 2011 la evidencia y cronología cita a Ramírez en informes de medios y documentos federales vinculados a Biogenesis of America, una clínica de Florida implicada en la distribución de PED a varios jugadores de la MLB.

En 2013, la MLB suspendió a 13 jugadores por 50 juegos basándose en la evidencia de los registros de Biogenesis y el testimonio de los proveedores. Ramírez no estaba entre los suspendidos en 2013 porque ya estaba retirado de la MLB y, por lo tanto, no estaba sujeto al mismo proceso disciplinario.

Prueba positiva 2009

En mayo de 2009, la MLB anunció que Ramírez dio positivo en una prueba de drogas mientras cumplía una asignación de rehabilitación en las ligas menores tras dejar la MLB para un breve retiro en abril.

El proceso, según la MLB, supuestamente detectó una sustancia prohibida; gonadotropina coriónica humana o hCG. Es un fármaco para la fertilidad femenina que suelen utilizar las usuarias de esteroides para reiniciar la producción natural de testosterona de su cuerpo cuando salen de un ciclo de esteroides.

Ramírez negó el uso intencional y atribuyó las circunstancias a una confusión sobre la medicación. Sin embargo, el anuncio de la MLB se mantiene como un resultado positivo oficial.

El 8 de abril de 2009, Ramírez se retiró inesperadamente; posteriormente regresó. El 5 de abril de 2011, la MLB lo suspendió por 50 juegos, el primer jugador de la MLB suspendido bajo la nueva política de drogas por un segundo positivo.

Esta suspensión es una medida oficial de la MLB que indica una violación de la política de sustancias para mejorar el rendimiento.

Repercusiones legales

Las investigaciones civiles y penales de Biogenesis produjeron documentos y declaraciones juradas que vinculaban a numerosos jugadores con la compra de sustancias prohibidas. Si bien muchos jugadores fueron suspendidos por la MLB basándose en esas pruebas, los procesos penales fueron limitados y no se tradujeron en condenas amplias.

Un día como hoy En 1957, un cuadrangular del jardinero Ray Shearer, de los Leones del Escogido, en el noveno episodio, le dio el triunfo al equipo 1-0 sobre el Licey en el juego inaugural de la serie final.

En 1960, los Leones del Escogido conectaron 28 hits en el estadio Trujillo para masacrar a las Estrellas 22-5 estableciendo marca de hits en la serie final. Osvaldo Virgil conectó de 5-5.

En 1972 las Águilas del Cibao derrotaron 5-3 a los Tigres del Licey, en el octavo partido el 27 de enero de 1972 en el estadio Cibao, en el octavo inning entró a lanzar Chichí Olivo a quien Winston Llenas le dio la bienvenida con un jonrón que puso el juego 6-4 como finalizó. El relevo de Gene Garber fue determinante: en dos entradas y dos tercios permitió un hit, no dio bases, ni ponchó y se anotó el salvamento.