Otra exhibición de la solvencia del béisbol

Los dominicanos llevan tres décadas representando entre el 10 % y 12 % del total de jugadores en la Major League Baseball (MLB), más de un tercio de la representación nacida fuera de los Estados Unidos. Cuando se ahonda entre aquellos que tienen la condición de estelar en el negocio el pedazo del gráfico pastel es mayor.

La publicación del Top 100 Players Righ Now para 2026 o lista de los mejores 100 jugadores de la actualidad viene a recordarnos el alto posicionamiento de los quisqueyanos. Hay 16 duartianos en el grupo, el doble de su más cercano rival entre los extranjeros (Venezuela con siete) y casi la mitad del grupo con matrícula internacional (33).

Desde 2011, el equipo de producción e investigación de MLB Network (el canal de la liga) publica este ranking previo al arranque de la campaña. En esa primera entrega aparecieron 21 dominicanos, la mayor cantidad en estas 16 entregas, con Albert Pujols como número uno, el único que hasta ahora lo ha conseguido, con repetición en 2012. Ya para 2016 el jonronero había desaparecido de la lista.

Solo en ese 2011 y en 2023 (18) hubo más criollos que este 2026, un indicador de la buena salud que goza la marca en la mayor vitrina beisbolera del planeta, la tercera liga deportiva en ingresos del mundo (detrás de la NFL y NBA).

José Ramírez es el que mejor parado queda como quinto y no debe sorprender. Tras él llegan Juan Soto (6) y Vladimir Guerrero Jr. cierra el top 10 como décimo. Ramírez apareció en la lista por primera vez en 2018 (22) y desde entonces no ha salido, un tramo en el que solo Shohei Ohtani y Aaron Judge han conseguido más votos al Jugador Más Valioso que el banilejo.

Los debutantes

Un dato que destaca en esta lista es el de cinco debutantes; Geraldo Perdomo, Cristopher Sánchez, Junior Caminero, Jeremy Peña y Freddy Peralta. Jóvenes con proyección para larga vuelo.

El dato es halagador para el presente y cuando se mira a lo que viene detrás plantea un futuro cercano halagüeño. La MiLB o ligas menores, la finca donde se forman las próximas figuras, también publicó su ranking para 2026 y allí anclan 14 dominicanos.

Los años pasan, con obstáculos desde la alteración de documentos hasta el uso de dopaje, pero La Hispaniola de habla castellana muestra una enorme resiliencia para producir talento de alto valor como ningún otro país hacia el pasatiempo nacional estadounidense. Esa liga con tanta solvencia que agota el calendario más grande de campeonato alguno en el planeta.