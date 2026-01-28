Dámaso García cambió la emoción del gol por el béisbol

"Nadie domina mejor el lenguaje que quien mantiene la boca cerrada. " Sam Rayburn “

Como seguidor desde la década del 50 de los Yanquis de New York, cuando Epy Guerrero firmó el 10 de marzo de 1975 a Dámaso García para dicha organización, comencé a seguirle los pasos en las Ligas Menores, una de mis grandes aficiones por esos años cuando laboraba en La Noticia.

Originalmente jugaba al fútbol. En 1974 fue capitán del equipo de la Universidad Católica Madre y Maestra y también de la selección nacional que participó en los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 1974.

Recuerdo la temporada de 1979-80, cuando en el último juego de la serie final entre los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales, celebrado el 28 de enero de 1980 en el estadio de La Romana, hoy Francisco Micheli, el equipo azul se proclamó campeón. García y Jerry Dybzinski ofrecieron un concierto de calidad defensiva, y el mocano se fue de 4-2 con una anotada.

El primer equipo de García en los Estados Unidos fue el Oneonta, en la New York-Penn League en 1975, donde promedió .268 y empató el récord de la liga en dobles matanzas para un segunda base, con 33.

Al año siguiente, en 1976, con Fort Lauderdale en la Liga Estatal de la Florida, bateó .265, lideró la liga en dobles matanzas con 83 y en oportunidades defensivas con 647, además de robarse 18 bases.

En 1977 vistió la franela del West Haven en la Liga del Este (AA), donde volvió a batear .265 y registró su mayor cantidad de carreras remolcadas, con 53. En 1978 fue promovido al Tacoma (AAA) de la Costa del Pacífico, donde tenía average de .268.

El debut de García en las Grandes Ligas con los Yanquis se produjo el 24 de junio de 1978 en Detroit, cuando fue insertado en la segunda base en la parte baja de la octava entrada.

Al día siguiente tuvo su primera apertura y se fue de 4-2 ante los Tigres. Conectó un roletazo en su primera salida y luego disparó sencillos en la quinta entrada frente a Steve Baker y en la novena contra John Hiller.

Su primera carrera impulsada llegó el 27 de junio frente a los Medias Rojas de Boston, con un elevado de sacrificio ante Jim Wright. Fue la única remolcada de esa temporada. Bateó .195 en 18 juegos, pero ya había probado las Grandes Ligas.

Dámaso García, una gloria en lo más alto del pedestal del béisbol.

Un día como hoy, 28 de enero 2010: El lanzador Francisco Liriano lidera a los Leones del Escogido al campeonato de la Liga Dominicana, ponchando a 10 en cinco entradas en una victoria de 5-3 sobre los Gigantes del Cibao, en el noveno y decisivo juego de la final. Wladimir Balentien conecta un jonrón solitario, Joaquín Arias se va de 4-2 y Santiago Casilla se lleva el salvamento para los ganadores. Gustavo Chacín es el lanzador perdedor. Es la primera vez en 15 temporadas que un equipo que no sean las Águilas Cibaeñas o los Tigres del Licey gana el título. 2014: Los Tigres del Licey ganan su 21er título, un récord para la Liga Dominicana . Superan a los Leones del Escogido, 3-2, en el séptimo juego. René Rivera conecta un jonrón para empatar el juego contra Evan MacLane en la quinta entrada y Emilio Bonifacio impulsa al corredor emergente Jairo Pérez con el jonrón de la victoria contra Armando Rodríguez . Víctor Marte consigue la victoria y Juan Cruz un salvamento. 2017: Los Tigres del Licey ganan su 22.º título de la Liga Dominicana , superando a las Águilas Cibaeñas cinco juegos a cuatro; si las Águilas Cibaeñas hubieran ganado, habrían empatado al Licey con 21 campeonatos. En la final, el Licey gana 6-2, con Sergio Alcántara de 5-4 con una carrera y dos carreras impulsadas, y Emilio Bonifacio impulsa tres más. César Valdés lanza cinco entradas en blanco para llevarse la victoria. 2020: Los Toros del Este consiguieron la tercera corona en su historia, derrotando a los Tigres del Licey con pizarra de 7-1 en el juego 8 de la serie final. El triunfo fue el 51 de la temporada para los Toros entre serie regular y playoffs, récord en el beisbol dominicano. Antes se habían coronado en las temporadas de 1994-95 frente a las Águilas Cibaeñas y en 2010-11 frente a las Estrellas Orientales.