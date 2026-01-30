Grandes lecciones de un torneo excitante

El Escogido celebró su campeonato 18 en una final que, si bien dominó 4-1, estuvo repleta de dramatismo. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

El torneo otoño-invernal que ha terminado fue sido una montaña rusa; de emociones con el calendario estirado casi al máximo, de interrupciones por lluvias (31) que trastornaron la agenda como nunca antes, con accidentes imprevistos como la suspensión de la serie en Nueva York y un fallo técnico que anuló un resultado que cambió el destino de la final.

Este Escogido ha confirmado que está de vuelta y junto a los Toros se combinó para dar una serie final de altura.

Más allá de si se vio lo último de Emilio Bonifacio en el terreno o si el Licey tendrá que abocarse a una profunda renovación apelando a una agencia libre que tanto ha criticado, la Lidom tuvo mucho que apuntar en su libreta para corregir antes de octubre.

El ponche de Jefry Yan a Eddie Rosario y la reacción del lanzador petromacorisano con el repleto Estadio Quisqueya teñido de rojo como cómplice fue celebrada por miles en MLB TV y sus redes sociales. La réplica del jonrón de Junior Caminero.

Tormenta perfecta

Los resultados crearon un entorno para contener la respiración hasta última hora, el escenario deseado de cualquier liga para mantener el interés hasta más no poder. Con cuatro equipos que jugaron por debajo de .500 en la fase regular, los dos últimos clasificados (Escogido y Gigantes) sellaron sus boletos el último día (23 de diciembre).

El round robin fue similar. Los Toros sobrevivieron con susto para llegar a la disputa del campeonato y la final pudo requerir del máximo.

Un torneo interesante, a pesar de no abundaron los ligamayoristas. No ha dejado de cautivar la atención del público si bien tuvo un desenlace al título sin ninguno de sus dos grandes animadores, cuya falta sí que se sintió en las tribunas.

La referencia visual es el único "dato" que dispone el público y prensa ante el secreto guardado en una caja negra por los clubes y Lidom en pacto de caballeros, el de la asistencia por partido.

Hubo otro tropiezo en Nueva York y pesa en los tribunales una querella del empresario Félix Cabrera para la devolución de, al menos, 775 mil dólares. El éxito de esa primera experiencia en 2023 en Queens no fue bien gestionado por las partes y ha terminado como un divorcio por incompatibilidad de caracteres sin que se vislumbre el nuevo compañero.

La anulación de un partido por inscripción irregular puede provocar cambios en la forma en que se inscribe un plantel. La Lidom se aboca a introducir el árbitro robot en el próximo torneo, pero antes tiene las quejas del Centro de Revisiones.