El Escogido ganó en Miami primera corona del Caribe

"Voy a vivir el momento para entender el destino, voy a escuchar en silencio para encontrar el camino." Mark Anthony “

En 1990 Miami vivió el calor del fanatismo caribeño en la edición XXXII de la Serie del Caribe, que fue la primera celebrada fuera de los escenarios tradicionales de los países miembros de la Confederación del Caribe.

Los Leones del Escogido lograron el privilegio de ser los primeros en ganar la corona. Esta cita fue realizado del 5 al 11 de febrero en el Orange Bowl, un estadio de fútbol americano, con 52 años de servicio, que fue inaugurado el 10 de diciembre de 1937, con capacidad para 74,224 aficionados.

Este escenario en una ocasión se utilizó para jugar béisbol en 1956 cuando se dieron cita 51,713 fanáticos para ver lanzar a Leroy Satchel Paige, con los Jets de Columbus, contra los Marlins de Miami, en juego de AAA de la Liga Internacional.

El encargado de montar la Serie del Caribe fue Carlos Isava, presidente de la firma Polysport Inc., quien adquirió los derechos por tres eventos, donde le garantizaba a cada equipo 65 mil dólares. Isava era un capitán retirado del ejército de Venezuela, quien estaba graduado en ingeniería de la comunicación.

La firma de este acuerdo se materializó el 13 de octubre de 1989, en San Juan, Puerto Rico, donde la Liga Mexicana del Pacífico se opuso.

Firmaron el mismo Juan Francisco Puello Herrera y Monchín Pichardo, por República Dominicana; Rafael Marcial Garmendía y Alberto González Moreno por Venezuela, y Juan Cancel Ríos y Rafael Collazo, Puerto Rico.

Al escenario, el Orange Bowl se le hicieron una serie de ajustes para que recibiera a los Naranjeros de Hermosillo, de México; Leones del Escogido (República Dominicana); Metros de San Juan (Puerto Rico) y Leones del Caracas (Venezuela).

Bajo la tutela de Felipe Rojas Alou, el plantel dominicano tenía a Melquíades Rojas, Nelson Liriano, Luis de los Santos, Moisés Alou, Junior Félix, Rufino Linares, Gerónimo Berroa, José Núñez, José Vizcaíno, Jorge Brito, Marquis Grisson, Domingo Martínez, Dennis Burtt, Scott Anderson, Steve Frey, Bob Patterson, Ramón Arturo Peña, Denio González, Joaquín Bautista, Scherrer Williams, Sergio Valdez, César Hernández, Luis Encarnación, Bienvenido Figueroa, Junior Noboa, Wilfredo Tejada, Águedo Vásquez, Juan Espino, Mario Brito, Mélido Pérez y Robin Nina.

Los coaches eran Rich Williams, Lázaro del Orbe, José Saint Claire y Julio César Divison.

El primer triunfo del Escogido se produjo en el segundo juego del clásico, el martes 6 de febrero, al derrotar 10-8 a los Leones del Caracas. Por los melenudos inició tirando los bultos postales José Núñez y aunque estaba arriba en el pizarrón 8-3 fue sustituido por Felipe Alou por Scott Anderson para que sacara el segundo out de la quinta entrada. Siguió Melquíades Rojas, luego Arturo Peña. Moisés Alou disparó dos jonrones y remolcó seis carreras.

Como registro histórico, el primer jonrón de la tropa dominicana lo despachó Nelson Liriano en el primer episodio en conteo de dos strikes sin bolas a Jim Niedinger.

La histórica alineación de los Leones fue la siguiente: Nelson Liriano, 2B; Marquis Grisson, LF; Junior Félix, CF; Rufino Linares, BD; Gerónimo Berroa, 1B; Luis de los Santos, 3B; Moisés Alou, RF y José Vizcaíno, SS.

El Escogido ganó la corona con 5 victorias y una derrota, con dos juegos de ventaja sobre los Metros de San Juan y Leones del Caracas que lograron registro de 3-3 y los Naranjeros de Hermosillo 1-5.

La Serie del Caribe de 1990, la primera que se jugaba en los Estados Unidos, resultó un fracaso económico, los latinos no la respaldaron, se dieron cita en las seis fechas 50,108 aficionados, un promedio de 4,175 por encuentro.

Un día como hoy, 30 de enero En 1956, en el tercer encuentro de la serie final, las Águilas del Cibao blanquean 3-0 a los Leones del Escogido, con labor monticular brillante de Bob Alexander que aceptó 6 hits. Bobby Del Greco remolcó dos vueltas. En 1958, se inicia la serie final en el estadio Trujillo, donde los Leones del Escogido doblegan 8 por 4 a las Estrellas de Oriente. Willie Kirkland produjo doble remolcados de dos y Willie McCovey triple impulsador de dos. Ruddy Hernández en relevo de cinco episodios se anoto la victoria. En 1971, en el quinto encuentro de la serie final, los Tigres del Licey doblegan 5-2 a los Leones del Escogido, con brillante labor monticular de Reggie Cleveland que trabajó los nueve innings. Cesarín Gerónimo ligó triple y sencillo y Manuel Mota y Rafael Robles dos hits cada uno. En 1981, en el séptimo choque de la serie final en el estadio Quisqueya, los Leones del Escogido derrotan 3-2 a las Águilas del Cibao, a la distancia de 15 entradas, el partido más largo en cuanto a tiempo en el béisbol dominicano, 6 horas y 13 minutos. Raúl Ferreira fue el lanzador ganador y Cecilio Guante el derrotado. Tim Raines bateó de 8-5.