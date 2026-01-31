Tetelo Vargas, 76 años del primer hit de un dominicano en Serie del Caribe

Jalisco con sus Charros inicia ante República Dominicana este domingo la edición 68 de la Serie del Caribe en el Estadio Panamericano. Como cosa del destino o curiosidad, el equipo de los Leones del Escogido, fue el rival que le arrebató el campeonato hace un año en la final, llevándose la pizarra 1-0.

La historia de estos clásicos consigna que el estadio Sixto Escobar, en Puerto Rico fue sede en 1950 de la segunda Serie del Caribe.

En esa primera etapa la República Dominicana no era parte del béisbol organizado, ni de la Conferación del Caribe, y por lo tanto, en la primera etapa los equipos dominicanos no participaron en estos eventos.

Sin embargo, los jugadores dominicanos, en vista de que la pelota se jugaba en verano, accionaban como refuerzos en las Ligas del Caribe, especialmente en Puerto Rico.

Los dominicanos Juan Esteban Vargas Marcano (Tetelo) y Güigüi Lucas fueron miembros de los Criollos de Caguas piloteados por Luis Rodríguez Olmo.

Tetelo, ocupando en la alineación de Caguas el rol de cuarto bate y jardinero central, en un choque el 23 de febrero frente a los Navegantes de Magallanes (Venezuela), le conectó un hit a Terry McDuffie, el autor de la frase "La hit no gana juego". Se cumplirán 76 años de ese histórico hit.

Ese partido fue un duelo de pitcheo entre McDuffie y Luis "Tite" Arroyo, conocido como el "Orgullo de Tayaboa", el cual culminó con una emotiva victoria boricua dos carreras por una cuando en el noveno episodio, ganando el equipo venezolano 1-0, el emergente Wilmer Fields, en conteo de dos strikes y una bola, fletó soberbio cuadrangular con uno en circulación para dejar a Magallanes en el terreno.

De ese partido se recuerda la joya defensiva de la noche, una atrapada de circo que hizo Alfonso Carrasquel en el siore, ante un batazo de Lucas con Tetelo en la intermedia.

La carrera de Venezuela se produjo en el octavo cuando Luis "Camaleón" García disparó un largo batazo por encima de la verja del left del estadio Sixto Escobar.

En ese desafío, Lucas, quien era el máscara de los boricuas se fue de 4-1.

Tetelo, además de tener el privilegio de ser el primer dominicano en disparar un hit en una Serie del Caribe, también tiene el mérito de haberse robado la primera almohadilla.

Equipo de Estrellas

Catcher, Fermín Guerra, Almendares; primera base, Andrés Fleitas, Almendares; segunda, Forrest Jacobs, Carta Vieja; tercera, Héctor Rodríguez, Almendares; paracorto, Alfonso Carrasquel, Magallanes; jardineros, Luis Rodríguez Olmo, LF, Caguas-Guayama; Dick Burgett, CF, CartaVieja; Roberto Ortiz, RF y Willard Brown, Caguas empatados; Bob Hooper, pitcher, Almendares.

Un día como hoy En 1957, el Licey derrota 6-2 al Escogido en el sexto juego de la serie final. El lanzador Tom Cheney lanzó juego completo y se anotó la victoria.

En 1961, el Escogido, con Juan Marichal lanzando en el inning 11, derrota a las Águilas 3-2 para coquistar el banderín. Mateo Alou disparó triple después de un out y anotó con sencillo de Fabio Fiallo para dejar a las Águilas en el terreno.

En 1973, el Licey, dirigido por Tom Lasorda, gana el primero juego de la edición 16 de la Serie del Caribe 8-2 a Santurce. Pedro Borbón se anotó la victoria.

