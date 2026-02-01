George Sackie lanzó en 1955 con el Santurce

"La gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo mantiene como está" Anónimo “

La Serie del Caribe 2026 se realizaría en Caracas, pero la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció en diciembre pasado, el cambio de su sede.

Esto luego de que distintos factores logísticos, ajenos a la Liga Venezolana, encausaron que Puerto Rico, República Dominicana y México, decidieron que fuese Jalisco, a partir de hoy, el anfitrión.

Los Leones del Escogido, ostentan la representación de República Dominicana y salen favoritos.

Presencia de Sackie

La historia consigna que en la Serie del Caribe de 1955 tuvo como sede a Venezuela y el dominicano George Sackie (Garabato), fue integrante de los Cangrejeros de Santurce, quienes ganaron ese clásico caribeño. Santurce además tenía en sus filas a Roberto Clemente y a Willie Mays.

El 13 de febrero, Puerto Rico enfrentó a Cuba. Rubén Gómez inició lanzando por los boricuas dejando el juego abajo 0-5 y lo relevó Sackie quien se apuntó el triunfo 7x6.

Los Cangrejeros ganaron invictos (6-0) esa Serie del Caribe de 1953.

En este clásico, los Leones del Habana, completaron una cadena de 11 victorias en línea cuando derrotaron 6x1 a Chesterfield (Panamá).

El 25 de febrero Puerto Rico venció 7x3 a Cuba y le cortó la seguidilla.

Un día como hoy, 1ero de febrero 1973 - El comisionado Bowie Kuhn anuncia la selección de Monte Irvin para el Salón de la Fama por parte del Comité Especial de las Ligas Negras. Irvin pasó una década con los Newark Eagles de las Ligas Negras antes de unirse a los New York Giants en 1949. Lideró la Liga Nacional con 121 carreras impulsadas en 1951 y bateó para .293 en 764 partidos de las Grandes Ligas.

1976 - La policía de East Lansing arresta al relevista de los Dodgers, Mike Marshall, por desobedecer las órdenes de la policía de la Universidad Estatal de Michigan, que le prohibían realizar prácticas de bateo. La MSU temía que golpeara las pelotas demasiado lejos y lesionara a los estudiantes en una cancha de tenis adyacente. Marshall protesta, alegando que esto va en contra de sus derechos como instructor de la MSU y presenta una demanda contra la universidad.

1985 - En un esfuerzo por agregar algo de poder muy necesario a su alineación, St. Louis intercambia al jardinero-primera base David Green, al campocorto José Uribe, al lanzador Dave LaPoint y al jardinero-primera base Gary Rajsich a los Gigantes por el toletero-primera base Jack Clark.