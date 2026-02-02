Ellas son la alegría de nuestro fútbol

La Selección Femenina Sub-17 de República Dominicana celebra su victoria y clasificación en las eliminatorias de CONCACAF, celebradas en Nicaragua. ( FUENTE EXTERNA )

Nuestro fútbol, poco a poco, va construyendo su identidad. Un camino marcado, como todo proceso de la vida, por avances y retrocesos. En ese andar, las veces que aparecen las victorias toca alegrarnos y celebrar. Tal vez para otros países más curtidos en cultura y palmarés no significa gran cosa, pero cuando se nos dan los resultados hay que cacarearlos, reproducirlos, ponerlos de manifiesto como el triunfo del domingo de nuestras muchachas de la sub-17 en Nicaragua.

Es un grupo muy talentoso y bien trabajado que viajó con el objetivo de pasar a la siguiente fase de las eliminatorias de CONCACAF, clasificatorias para el mundial de la categoría. Desde el primer día, hicieron los deberes de una forma maravillosa. Jugando, gustando y goleando se les pasó por arriba y sin contemplación a Dominica, Islas Vírgenes y a Belice.

Desde antes de llegar a la competencia se sabía que era muy probable jugarse el liderato del grupo en el último partido ante el local, y así mismo se dio. Ante el público nicaragüense, el domingo se ganó con carácter y autoridad. El gol de Caelyn para el dos a uno definitivo lo grité como si estuviera en el estadio. Una jugada colectiva bien elaborada que salió de mitad de cancha, en una triangulación que habilita a Jazmyn y su centro, encuentra la llegada de Caelyn para definir cual Alex Morgan o Salma Paralluelo.

Una fase que se termina con la clasificación a la siguiente ronda, líderes de grupo e invictas en cuatro juegos, al compás de veinticinco goles a favor, y tan solo uno en contra. Verlas jugar regala un poco de ilusión, y no hablo de lo deportivo, sino de la perspectiva social de un país cuyas niñas y adolescentes necesitan de manera urgente encontrar espacios como estos para poder escapar de la violencia, las uniones tempranas y el embarazo. Que pasemos a liderar la zona en el deporte y no en aquellos flagelos nos hará mejores.

Gracias y felicitaciones a Gionelis, Jabes, Ashly, Megan, Gia, Jazmyn, Giocarla, Emelie, Samantha, Blair, Caelyn, Delilah, Yomaris, Sofía, Adelayne, Layla, Camila, Jessalyn, Deliah, Mía, Jualiana, al seleccionador Luis ´Bolocho´ Lluberes y todo su cuerpo técnico por el trabajo que vienen haciendo. Antes de preparar la siguiente fase, que sé es un gran reto, mi reconocimiento y apoyo en este buen presente; por esta alegría, y por las que deseamos sigan llegando.