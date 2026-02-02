Willie Mays hizo sentir el poder de su bate

"La sabiduría viene de la experiencia. La experiencia es, a menudo, el resultado de la falta de sabiduría" Terry Pratchett “

Cuando escuchamos o leemos sobre Estrellas del Béisbol, que han hecho pasarela en Serie del Caribe, al superbo Willie Mays hay que editarle una enciclopedia especial.

En la séptima Serie del Caribe, celebrada en Venezuela en 1955, donde los Cangrejeros de Santurce fueron los campeones, Mays hizo sentir la cosecha poderosa de su bate.

Cuando llegó la delegación de Puerto Rico, el pelotero que se robó el show fue él, había ganado el título de bateo de la Liga Nacional con .355, vistiendo la franela de los Gigantes de Nueva York. En Puerto Rico también fue líder de bateo, con un astronómico .395.

Sin embargo, en los primeros doce turnos que agotó en la Serie del Caribe se fue en blanco.

Jugando Magallanes y Santurce, el lanzador Ramón Monzant lo había dominado en los primeros cuatro turnos.

Al cierre del inning once, abrió con sencillo Roberto Clemente, y le tocaba el turno a Willie Mays. Los fanáticos boricuas pedían al manager Herman Franks un emergente, al dejarlo batear los técnicos de las gradas pedían un sacrificio, sobre todo que detrás venía Buster Clarkson y Bob -El Múcaro- Thurman.

Mays recibió luz verde, y despachó un soberbio jonrón que le dio el triunfo 4-2, terminó bateando .440, de 25-11, con ocho remolcadas, líder de ese encasillado.

Perdió el liderato de Rocky Nelson, de los Alacranes de Almendares, que se fue de 17-8 para .471.

Jonrón de Velásquez

El receptor Federico Velásquez tiene el récord de haber concectado el primer jonrón de un jugador dominicano en una Serie del Caribe, jugando para los Tigres del Licey se fue profundo el 5 de febrero de 1970, en el estadio Universitario de Caracas, en el cuarto episodio ante el derecho Wayne Simpson de los Leones de Ponce.

Un día como hoy 1900: Creación de la Liga Estadounidense de Béisbol al formalizarse el acuerdo entra las asociaciones de las ciudades de Boston, Detroit, Milwaukee, Baltimore, Chicago y San Luis. Cada una aportará 1.200 dólares para fondos de la entidad creada.

1957: Los Leones del Escogido conquistan su segundo título de campeón al derrotar 3x1 a los Tigres del Licey en el séptimo juego. Felipe Rojas Alou fue el héroe del triunfo y recibió el premio de MVP. Su promedio de bateo fue de .435.

2005: El canje que envió a Sammy Sosa a los Orioles de Baltimore desde los Cachorros de Chicago se concreta después de que el comisionado Bud Selig apruebe el acuerdo y el toletero apruebe su examen físico. Chicago recibe al segunda base Jerry Hairston Jr. y a dos jugadores de ligas menores, y luego firma a Jeromy Burnitz como agente libre para reemplazar a Sosa en el jardín derecho.

2008: En la Serie del Caribe , el bateador designado Miguel Tejada conectó dos jonrones para convertirse en el líder histórico de la Serie del Caribe con 13, rompiendo el empate con Tony Armas. Los jonrones de Tejada impulsaron a las Águilas Cibaeñas a una victoria de 13-6 sobre los Yaquis de Obregón. Se fue de 4-3 con cuatro carreras en el juego.

