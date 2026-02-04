Joshua Gibson comparado con Babe Ruth

"Los hombres son como los vinos. La edad agria los malos y mejora a los buenos." Cicerón Jurista, político, escritor, orador y filósofo “

¿Fue Josh Gibson el mejor beisbolista de todos los tiempos? ¿Era mejor que Babe Ruth?

Sin duda, hay argumentos a favor del gran Gibson, pero la respuesta honesta es que nunca lo sabremos, y es un poco como comparar manzanas con naranjas.

He aquí por qué...

Cuando los jugadores de las Ligas Negras (LN) finalmente pudieron jugar en las Grandes Ligas, sus promedios de bateo cayeron invariablemente, según he podido determinar. Esto sugiere firmemente que el pitcheo y la defensa de las LN no estaban al mismo nivel general que los de las Grandes Ligas.

Los mejores jugadores de la LN se convirtieron en estrellas en las Grandes Ligas, pero sus estadísticas en la MLB no fueron tan "increíblemente buenas".

Además, cuando Ruth arrasó contra los equipos de LN, creo que sus estadísticas aumentaron aún más, lo que tiende a confirmar la diferencia entre las dos ligas.

Se necesitaría un trabajo estadístico muy sofisticado para comparar con precisión a Gibson con Ruth y otros candidatos a mejor jugador de todos los tiempos, si es que eso es posible.

Había diferentes parques con diferentes dimensiones, diferentes lanzadores, diferentes defensas, diferentes niveles de juego, etc. Hay demasiadas variables para decir que Ruth era mejor que Gibson, o viceversa. Digamos que era un empate, o una eterna incógnita. Un acertijo injusto como si Bilbo Bolsón le preguntara a Gollum: "¿Qué tengo en el bolsillo?".

Me conformo con decir que Gibson es candidato a mejor jugador de béisbol de todos los tiempos, pero no tengo ninguna manera razonable de compararlo con Ruth o con los grandes receptores de la MLB como Johnny Bench, Yogi Berra, Roy Campanella y Carlton Fisk.

Un día como hoy, 4 de febrero En 1956, las Águilas derrotan 7-2 al Escogido en el tercer juego de la serie final, apoyados en el pitcheo de Ronnie Kline. En 1975, Ken Griffey padre anota 4 carreras en la victoria de los Vaqueros de Bayamón 6-4 ante las Águilas del Cibao, igualando una marca de Serie del Caribe. 1982, en Hermosillo, México. Los Leones de Caracas de Venezuela ganan 7 carreras por 3, donde ambos equipos cometieron 8 errores, 6 de ellos del equipo dominicano Leones del Escogido. La victoria fue para Luis Leal y perdió Pascual Pérez. El héroe ofensivo fue el receptor Baudilio Díaz con un jonrón. 1988. Los Leones del Escogido se imponen 6 carreras por 3 ante los Potros de Tijuana, de México, en el estadio Quisqueya. La victoria fue para José Núñez y el revés para Jaime Orozco. Luis Pujols remolcó dos carreras. 1992, en el estadio Héctor Espino, de Hermosillo, las Águilas del Zulia, de Venezuela, con brillante y hermética labor monticular de Wilson -El Intocable- Álvarez blanquearon 4-0 al Escogido. El jardinero izquierdo del Zulia, el norteamericano Chad Curtis remolcó dos carreras. En 1996, José Vizcaíno, de las Águilas Cibaeñas, toca dos veces para sacrificio en la victoria de Culiacán 7-6, igualando marca de Serie del Caribe.