Vladimir Guerrero Jr., figura estelar del Clásico Mundial de Béisbol

Vladimir Guerrero Jr., termina el swing con el que disparó un cuadrangular solitario durante la Serie Mundial de 2025. ( ARCHIVO/ EFE )

La presencia de Vladimir Guerrero Jr., será argumento para todo tipo de análisis y comparaciones en el Clásico Mundial.

Guerrero Jr. tiene probabilidades de conectar 160 o más hits por temporada en los próximos años. Si bien es arriesgado predecir 3,000 hits para un jugador de 25 años con solo 905 imparables a la fecha, le doy la mejor oportunidad.

Está un 41 % por encima de la trayectoria de descenso, solo superado por Juan Soto con un 46 %, pero Soto parece más probable que conecte 140 incongibles por temporada durante la próxima década.

Necesitaría una carrera excepcionalmente larga y saludable, o un aumento en sus hits, para alcanzar los 3,000.

Freddie Freeman y José Altuve son candidatos fuertes. Están un 9 % y un 7 % por encima de la trayectoria de descenso, respectivamente, y es probable que consigan 150 o más hits por temporada hasta que empiecen a decaer. Con 2,267 y 2,232 hits hasta ahora, podrían lograrlo si se mantienen sanos.

José Ramírez está a medio camino a sus 33 años, con 1,668 hits. Eso está un 6 % por debajo de su meta, pero es probable que consiga 150 hits o más en las próximas temporadas. Podría lograrlo.

Entre los demás, dudo mucho que Ronald Acuña Jr., Mike Trout o Christian Yelich lleguen a los 3,000. Cualquiera de los demás podría lograrlo, aunque probablemente no más de dos o tres lo harán.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/tommy-lasorda-a2ad1301.jpg Tom Lasorda durante su estadía como dirigente del Licey. (FUENTE EXTERNA)

Historia Caribeña

En la Serie del Caribe de 1973, celebrada en el Estadio Universitario de Caracas, participaron los Tigres del Licey (Dominicana), Leones del Caracas (Venezuela), Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) y Yaquis de Obregón (México).

Los Leones, dirigidos por el dominicano Osvaldo Virgil, ganaron el primer juego 4-0 ante Yaquis con victoria para Milton Wilcox, el segundo 6 por 2 al Licey con triunfo para Reggie Cleveland y en el tercero se llevaron a Santurce con score de 2-0 obteniendo la victoria el cubano David Seguí.

Los venezolanos comenzaron a celebrar, pero todo se derrumbó a partir del cuarto juego. Los titulares de la prensa venezolana señalaban que ese día los mexicanos serían "comida servida" porque eran los "patitos feos" del clásico caribeño.

Vaya sorpresa. Los "caraquistas" se enfrentaron con un Vicente Romo que le dio la victoria a los Yaquis 5-3, con un gran relevo del zurdo Al Hrabowski.

En el quinto partido, los Tigres, piloteados por "La Mondonga" Tom Lasorda, se alzaron con la victoria 9-5, donde el derecho Pedro Borbón y Charlie Hough lanzaron bien y los dueños tuvieron cinco pifias.

En el sexto juego, Milt Wilcox volvió a la colina de los sustos y de nuevo fue vapuleado por los puertoriqueños que ganaron 8-0.

Un día como hoy, 5 de febrero En 1956, el Escogido vence 9-4 a las Águilas y se coronan campeones del torneo Padre de la Patria Nueva.

En 1973, los Tigres de Aragua derrotan a las Águilas del Cibao 6-4, logrando el triunfo el lanzador Allan Closter y el derrotado Eduardo Acosta.

En 1974, Licey derrota a Mazatlán 3-2 en 11 episodios en el estadio Héctor Espino, logrando Pedro Borbón la victoria.