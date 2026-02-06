Los cambios de Grandes Ligas dejan un montón de comentarios

Babe Ruth, el pelotero que cambió el juego de béisbol con el cuadrangular. ( AFP )

Los efectos del cambio de Pedro Martínez por los Dodgers de Los Ángeles a los Expos de Montreal produce todo tipo de reacciones y así ha sucedido con decenas de movimientos en el Gran Circo. ¿Cuáles son los dos intercambios más estúpidos en la historia del béisbol?

El 10 de diciembre de 1971, los Mets finalmente renunciaron a la bola rápida errante de Nolan Ryan, intercambiando al rey de los ponches del béisbol, ganador de 300 juegos y eventual miembro del Salón de la Fama por el tercera base Jim Fregosi, quien no duró 2 temporadas en Queens.

"La masacre de medianoche", el 15 de junio de 1977, los Mets cambiaron a Tom "Terrific" Seaver a Cincinnati. El Mejor Lanzador del Juego ya había ganado 3 premios Cy Young.

¿Qué hay del traspaso de Babe Ruth de los Medias Rojas a los Yankees por 100 mil dólares en 2020? Los Medias Rojas habían ganado cinco de las primeras 16 Series Mundiales desde 1903, pero posteriormente no ganaron un banderín hasta 1946 ni una Serie Mundial hasta 2004. Por otro lado, los Yankees no habían ganado nada desde su fundación en 1903, pero ganaron cuatro Series Mundiales y siete banderines de la Liga Americana durante los 15 años de Ruth en el equipo.

Ruth no quería jugar en Boston. Bebía, se divertía, su comportamiento era problemático. Le dieron una bonificación para que se alineara. No funcionó. En Nueva York, después de dos años usando el Polo Grounds como campo local, "la casa que Ruth construyó" se completó. Ahora Ruth estaba en un gran escenario al que pertenecía.

ENTRADAS EXTRAS: Una doble jornada entre los Gigantes y los Mets duró nueve horas y 52 minutos, récord que se mantiene 57 años después.

Fue el domingo 31 de mayo de 1964, jugada en el Shea Stadium de Nueva York. Asistieron 57,037 personas, que pagaron por la doble jornada, la mayor asistencia de la temporada.

Seis semanas después del inicio de la temporada, los Gigantes (24-17) iban en el segundo lugar, un juego detrás de los Filis. Los Mets (14-30) se encaminaban a su tercer último puesto en sus tres años como equipo. Los Mets tomaron una ventaja de 3-1 después de que Jim Hickman pegara jonrón de tres carreras contra el abridor de los Gigantes, Juan Marichal, en la segunda entrada.

Los Gigantes remontaron con tres en la sexta, con la carrera de la victoria anotada por Orlando Cepeda al robarle el home al relevista de los Mets, Tom Sturdivant.

UN DÍA COMO HOY 6 FEBRERO

1895: Nace en Maryland (Estados Unidos), el beisbolista estadounidense Babe Ruth, conocido como «El Bambino». Miembro del Salón de la Fama y para muchos es el mejor jugador de la historia. Inició su carrera en las grandes ligas con los Orioles de Baltimore, pero luego fue pasado a los Medias Rojas de Boston, donde jugó como pitcher y pasó sin pena ni gloria hasta llegar en 1920 a los Yankees de Nueva York. Ruth haría historia en este equipo.

1959: Se da inicio a la serie final de Escogido y Licey y con labor monticular de Fred Kipp blanquean 5x0 Licey, Los Tigres habían perdido dos juegos por forfeit.

1990: En Miami, los Naranjeros de Hermosillo derrotó a Senadores de San Juan con marcador 20 vueltas por 8 alcanzando un total 28 carreras.