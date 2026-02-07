¿Quién será el próximo socio del club 3,000 hits?

Jose Altuve (2,388), es el pelotero latino activo con más hits en las Grandes Ligas. ( ARCHIVO/ AP )

Después de Albert Pujols 3,384 y Miguel Cabrera, 3,174 es una pena que el siguiente jugador activo con más hits Robinson Canó, quien selló el final de su carrera con 2,639 inatrapables, pero colgó los spikes con 43 años.

Canó probablemente lo habría logrado de no ser por sus suspensiones por dopaje, pero perdió demasiado tiempo en eso y se esfumó su placa en el templo de los inmortales de Cooperstown.

El siguiente es Yadier Molina, quien tiene 2,168 a sus 43 años. Él tampoco podrá lograrlo. De hecho, la mayoría de los líderes históricos en hits son jugadores que están demasiado lejos a sus edades actuales como para tener una oportunidad real.

El primer jugador de la lista con una posibilidad realista de alcanzar los 3,000 hits es José Altuve, quien acumula 2,388 hits y cumplirá 35 años el 6 de mayo.

Sin embargo, no ha tenido una temporada de 200 hits desde 2017 y su producción ha disminuido significativamente desde entonces. Tendría que promediar 160 hits durante ocho temporadas más solo para acercarse a los 3,000, lo que significa mantener su nivel actual hasta los 40 años. Probablemente no lo logrará.

Freddie Freeman tiene 2,431 hits a los 36 años. Ni hablar, a menos que tenga un químico ruso en la agenda. Freeman envejecerá rápidamente cuando comience su declive. Sospecho que no llegará a los 3,000. Al parecer, los Dodgers también.

Manny Machado tiene 2,069 hits a los 32 años. Esto es posible con algunas temporadas importantes más, pero nunca me ha parecido alguien que jugaría a los 40.

Mike Trout tiene 1,754 hits a los 34. Es Trout, así que nunca se sabe, pero ha sido propenso a las lesiones en los últimos años y recibe muchísimas bases por bolas, lo que reduce sus posibilidades de conectar hits. Si lo pasan a primera base... ¿quién sabe?. Si juega hasta los 42 y deja de lesionarse tanto, lo conseguirá incluso con 100 bases por bolas al año.

Podría haber sorpresas

Así que realmente no hay nadie que proyecte 3,000 hits ahora mismo. Sin embargo, eso no significa que alguien no lo logre. A veces, quienes lo logran son jugadores que tienen una fase de declive inusualmente lenta o que se mantienen inesperadamente a un alto nivel por más tiempo del que cualquiera imaginaría.

Dave Winfield, un gran jugador, pero de quien no se esperaba que alcanzara los 3,000 hits, fue un guerrero del entrenamiento que incluso se recuperó tras perderse una temporada completa en 1989 y logró 1,027 hits después de los 35 años.

Paul Molitor hizo algo similar, pasando de muy frágil a muy resistente cuando se convirtió en bateador designado a los 34 años, y luego logró 1,449 hits en sus últimas ocho temporadas.

Alguien activo ahora mismo probablemente tendrá una trayectoria similar. Nadie sabe quién será. Si tuviera que adivinar, quizás Nolan Arenado, quien cumplió 35 años el 16 de abril, y acumula 1,921 hits en su carrera.

Dado que claramente aún está en su mejor momento, no recibe demasiadas bases por bolas que afecten su total de hits, pero aún domina la zona de strike y tiene margen para moverse defensivamente a medida que envejece, sería una sorpresa que tenga una fase productiva prolongada en su carrera y amenazar con alcanzar los 3,000 hits.

Así que ahí lo tienen. Probablemente será una de las jóvenes superestrellas como Tatis Jr. o Vlad Jr.

Pero si tuvieran una bola de cristal y me dijeran que algún veterano actual a mitad de su carrera superaría las probabilidades y conseguiría 3,000 hits, diría que sería Nolan Arenado. Mi segunda opción sería Trout, y luego Machado.

Un día como hoy, 7 de febrero 2006 : Venezuela gana su primer campeonato de la Serie del Caribe desde 1989 al remontar con dos carreras en la parte baja de la novena entrada para vencer a la República Dominicana 5-4. Alex González conecta un sencillo en la carrera del empate contra Jorge Sosa y anota la vuelta de la victoria con un doblete elevado de Henry Blanco . El MVP de la serie, Ramón Hernández, también conecta un jonrón para los Leones del Caracas de Venezuela, que terminan 6-0 en la Serie. En su juego anterior contra los Tigres del Licey de la República Dominicana (4-2), los Leones ganaron 11-9 con un jonrón de tres carreras de González ante Sosa en la novena entrada. En el primer partido, los Gigantes de Carolina de Puerto Rico vencieron a los Venados de Mazatlán de México , 3-2, en 11 entradas, para asegurarse el tercer lugar en la Serie (2-4). Mazatlán, el campeón defensor, tuvo marca de 0-6 y termina último.

2008 :Los Tigres del Licey ganan su décimo título, récord de la Serie del Caribe, venciendo a las Águilas Cibaeñas 8-2, en la final de la serie de 2008, gracias al pitcheo de Ramón Ortiz y una ofensiva equilibrada. Ortiz gana los honores de Jugador Más Valioso de la Serie del Caribe. En el otro juego final de la Serie, los Yaquis de Obregón anotaron cinco carreras en la novena entrada para una victoria de 7-5 sobre los Tigres de Aragua.

Las consecuencias del Informe Mitchell continúan cuando el exentrenador Brian McNamee presta declaración durante siete horas ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, Roger Clemens presiona a los congresistas y sigue afirmando que McNamee mintió sobre el uso de esteroides por parte de Clemens.

2010: Los Leones del Escogido, representantes de la Liga Dominicana, ganan la Serie del Caribe con una victoria de 7-4 sobre los Leones del Caracas de la Liga Venezolana en La Asunción, Nueva Esparta, Venezuela . El Escogido finaliza el torneo con un récord de 5-1 y el prospecto de los Mets, Fernando Martínez, es nombrado Jugador Más Valioso de la Serie tras batear .348 con 2 jonrones y 4 carreras impulsadas. Es el tercer campeonato caribeño del Escogido y el primero desde 1990.