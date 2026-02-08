¿Alguien podrá superar alguna vez el récord de carreras impulsadas de Hack Wilson?

"Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad." Joaquín Sabina Cantautor “

No puedo verlo ni con catalejos de alta resolución.

Compáremoslo con el líder de carreras impulsadas de la Liga Americana en 2018, J. D. Martínez, quien tuvo 130.

Para empezar, Hack Wilson tiene una ventaja de 60 apariciones al plato (709-649), a pesar de jugar solo cinco partidos más. Esto se debe a un mayor OBP de su equipo.

Wilson llegó al bate con 524 hombres en base. Impulsó el 23.5 % de ellos.

Wilson remolcó 191 carreras con los Cachorros de Chicago en 1930.

Nos faltan datos de 100 apariciones al bate; si los jugadores se hubieran embasado con la misma frecuencia en esas ocasiones que en las que conocemos, en realidad habría bateado con más de 600 hombres en base y los habría impulsado con una frecuencia ligeramente menor, probablemente alrededor del 22.2 %.

Martínez salió a batear con 440 hombres en base. Impulsó el 20.9 % de ellos.

Así, Wilson tuvo más oportunidades y las convirtió con mayor frecuencia.

Probemos con alguien con un total de carreras impulsadas más alto. ¿Qué tal Sammy Sosa en 2001? Tuvo 160, la cifra más elevada desde las 162 del inmortal Hal Trosky con los Indios en 1936.

Sosa salió a batear con 495 hombres en base. Impulsó el 20.2 % de ellos.

Si tienes 500 hombres en base, impulsas al 20 % y conectas 50 cuadrangulares, todavía te faltarían 41 carreras impulsadas para alcanzar a Wilson.

Entonces, ¿qué haría falta para que alguien pudiera igualar a Wilson hoy en día?

• Un gran salto en el OBP de la liga (.356 en 1930, .318 en 2018), o

• Una concentración notable de jugadores de alto OBP en un mismo equipo, y

• Un gran año para un bateador número cuatro, algo así como un SLG de .700+ y más de 50 jonrones.

En 2018, la liga combinó los puestos 1 al 3 con un OBP de .336. En 1930 fue de .360.

¿Y ese último requisito? Siete jugadores lo han logrado desde 1901.

Ruth (cuatro veces), McGwire (dos), Foxx (dos), Bonds (una), Sosa (una), Mantle (una) y Wilson (una).

Así que diría que es posible. Solo habría que juntar un Mantle de 1956 con muchos jugadores embasándose delante de él.

Pero no creo que eso suceda pronto.

Un día como hoy, 8 de enero 1949: Fallece el jugador de béisbol John Carden, reconocido como el primer pelotero en morir electrocutado. 1971: En la victoria del Licey 5-4, Chichí Olivo trabajó en las dos últimas entradas y en el noveno ponchó de forma consecutiva a Reggie Jackson, Tony Pérez y Buck Martínez. En ese encuentro, Manuel Mota, mánager-jugador, conectó tres hits. Ante la amenaza rival, Mota —quien en ese momento no jugaba y dirigía desde la cueva— llamó a Chichí a lanzar. Este ponchó a Reggie Jackson y a Elrod Hendricks, y dominó a Javier Andino con elevado a las manos de Vidal Nicolás para asegurar la corona invicta del Licey. En esa décimocuarta serie, Chichí consiguió tres rescates.



