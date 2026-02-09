¿Quién es el mejor bateador ambidiestro en la historia de las Grandes Ligas?

"Siempre hay cuatro lados en una historia: Tu lado, su lado, la verdad y lo que realmente sucedió." Anónimo “

Luego del fracaso de la Serie del Caribe en Guadalajara, evento que debió ser clausurado por la crisis de Venezuela, vamos a esperar qué nos trae en marzo el Clásico Mundial de Béisbol.

Pero antes de darles la lista, descubrí algo sorprendente cuando me propuse investigar a los mejores bateadores ambidiestros en la historia de la MLB. Es decir, que no ha habido muchos que fueran realmente buenos.

Parecería que la mayoría de los que adoptan batear desde el lado del plato opuesto a su lado natural lo hacen porque no pueden batear buenos lanzamientos rompientes de pitchers que lanzan desde el mismo lado que batearían naturalmente. Es decir, los bateadores diestros no pueden batear una curva de un lanzador diestro, y así sucesivamente.

Es un hecho curioso que muchos bateadores ambidiestros terminen en las Grandes Ligas como resultado de este enfoque esencialmente "ofensivo" para batear, pero aun así no sean tan buenos desde ninguno de los dos lados del plato.

Sin embargo, definitivamente ha habido algunos peloteros que podían batear con mucha potencia, ya fuera que usaran la mano izquierda o la derecha.

En el primer puesto o cerca de él se encuentra Pete Rose, el rey del hit de todos los tiempos del béisbol.

Mickey Mantle es considerado generalmente el bateador ambidiestro más poderoso de la historia, y posiblemente el más completo entre quienes bateaban desde ambos lados del plato.

Una lesión de rodilla al principio de su carrera, sumada a lo que probablemente fue una larga adicción al alcohol, redujeron sus estadísticas, privándolo de una dimensión que lo habría colocado junto a Babe Ruth.

Sin embargo, muchos observadores y aficionados aún lo consideran el número uno de todos los tiempos entre los bateadores ambidiestros, y también aparece con frecuencia en las discusiones sobre los mejores jugadores de la historia.

LASORDA Y EL PITCHEO: Tommy Lasorda hizo su única apertura para los Dodgers de Brooklyn el 5/5/55.

Duró solo una entrada.

Lanzó un récord de 3 lanzamientos descontrolados.

Mientras cubría el home después de su tercer lanzamiento descontrolado, Tommy se lesionó.

Perdió su lugar en el roster ante el novato Sandy Koufax.

Es miembro del Salón de la Fama de Canadá por su récord con Montreal Royals.

Su verdadero talento era el de mánager.

Obtuve su autógrafo en 1957 cuando jugaba para los Royals, filial AAA de los Dodgers, con base en Gilmore Field en Hollywood.

Un día como hoy, 9 de febrero En 1971: los Tigres del Licey derrotan 4-2 a los Tiburones de La Guaira en el estadio Hiram Bithorn, en Puerto Rico. Milcíades Olivo se anotó la victoria.

En 1982: los Leones del Escogido se imponen 7 por 2 a los Naranjeros de Hermosillo. Pascual Pérez fue el lanzador ganador.

En 1993: las Águilas del Cibao dominan 7-1 a las Águilas del Zulia, con victoria para José Martínez. Moisés Alou disparó jonrón.