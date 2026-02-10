Castigó al Escogido y casi abre otro capítulo

Estevan Florial utilizó la Serie del Caribe de Guadalajara para reaparecer en el radar de muchos dominicanos. Enfundado en el uniforme del mexicano Tomateros de Culiacán, apaleó en juegos consecutivos hasta eliminar al Escogido y casi abre otro capítulo en esa novela que le ha tocado escribir, una de la que él no alardea, como muestra de su disgusto con la Constitución dominicana y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Florial fue el primer pelotero con documentos (exclusivos) haitianos en participar en el Juego del Futuro de la MLB (2017), en llegar a las Grandes Ligas (2020) y el verano pasado en jugar en la Korean Baseball Organization (KBO). El sábado, estuvo a punto de ser el pionero en ganar la Serie del Caribe.

Es un dato que este jardinero pudiera capitalizar, la MLB lo intentó "vender" así, pero su apego al país en el que dice nació, donde vive su entorno y con el que se identifica y desea jugar como local algún día le frena para explotar.

Si bien en las guías de béisbol aparece con República Dominicana como origen Florial nunca mostró la documentación para jugar como nativo en la Lidom, lo que sí hicieron Orlando Calixte, Miguel Jean Sanó, Robert Puasón, Felnin Celesten, Domingo Germán o Jefry Yan, todos, con origen en la vecina nación.

Los seis equipos lo han pedido. Sus tres intervenciones con el Escogido han sido en calidad de refuerzo, lo que le convierte en el primer haitiano (sin la nacionalidad dominicana) que lo hace.

Como ocurre en la mayoría de casos, Florial no ha sido como profesional ese prospecto que sugerían los escuchas: que se pague hasta un millón de dólares tan pronto estuviera en edad de forma (2014).

El problema legal

Los Yankees le darían un bono de siete dígitos. Él, como sus familiares, aseguraban que nació en 1997 en Barahona y creció en un batey de esa provincia. Cuando intentó firmar presentó la documentación de un primo con el nombre de Haniel D´Oleo, pero los investigadores de la MLB descubrieron que no se correspondía y fue suspendido por un año.

En la JCE no se encontró argumento para reclamar la documentación dominicana, sin embargo en cuestión de meses sí apareció el acta con Puerto Príncipe como lugar de nacimiento. Este derecho que batea a la zurda firmó en 2015 por 200 mil dólares con los Bombarderos del Bronx.

Sobresalió en ligas menores, fue llamado en 2020 y 2021 y su última aparición fue en 2024 cuando con Cleveland estuvo 36 partidos. En la primavera pasada le llegó una oferta desde Corea del Sur y los Hanwha Eagles lo firmaron por 700 mil dólares.

Este invierno reforzó a las Águilas de Mexicali y su futuro para este 2026 apunta a jugar en México. Ya con 28 años. Florial no renuncia a adquirir la ciudadanía dominicana y jugar en la Lidom.