Apostadores se inclinan por Estados Unidos y Japón para ganar el Clásico Mundial de Béisbol

Japón celebra luego de ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2023. ( CORTESÍA MLB )

"El verdadero héroe es héroe por error. Sueña con ser un cobarde honesto como todo el mundo." Umbero Eco “

Si bien es cierto el postulado de que en béisbol no hay nada escrito, los que arriesgan sus chelitos (guruses, doctores y técnicos) no corren el riesgo de conducir el carro de las apuestas sin frenos y sin seguro.

La sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol (CMB), que se transmitirá por FOX y sus cadenas afiliadas en marzo de 2026, contará con la participación de 20 países y territorios cuyos mejores jugadores competirán para demostrar que su país es la crème de la crème del béisbol profesional.

Con esto ya cuadrado en la mente, analicemos las probabilidades iniciales en DraftKings Sportsbook al 8 de febrero y como referencia está la pizarra para su orientación.

Clásico Mundial de Béisbol 2026

EE. UU.: +100 (apuesta $10 para ganar $20 en total)

Japón: +350 (apuesta $10 para ganar $45 en total).

República Dominicana: +370 (apuesta $10 para ganar $47 en total).

Puerto Rico: +1200 (apuesta $10 para ganar $130 en total).

Venezuela: +1500 (apuesta $10 para ganar $160 en total).

México: +2200 (apuesta $10 para ganar $230 en total).

Corea del Sur: +3500 (apuesta $10 para ganar $360 en total).

Canadá: +3500 (apuesta $10 para ganar $360 en total).

Países Bajos: +5000 (apuesta $10 para ganar $510 en total).

Italia: +5000 (apuesta $10 para ganar $510 en total).

Cuba: +5000 (apuesta $10 para ganar $510 en total).

Colombia: +5000 (apuesta $10 para ganar $510 en total).

Panamá: +6500 (apuesta $10 para ganar $510 en total) Israel: +10 000 (apuesta $10 para ganar $1010 en total ). Gran Bretaña: +10 000 (apuesta $10 para ganar $1010 en total).

Taipei Chino: +10 000 (apuesta $10 para ganar $1010 en total). República Checa: +15 000 (apuesta $10 para ganar $1510 en total).

Australia: +15 000 (apuesta $10 para ganar $1510 en total). Nicaragua: +25 000 (apuesta $10 para ganar $2510 en total). Brasil: +25 000 (apuesta $10 para ganar $2510 en total).

Favoritos del CMB: Estados Unidos es el favorito para llevarse la corona en el principal evento mundial, seguido de Japón. En 2023, Estados Unidos terminó segundo, tras Japón, perdiendo 3-2.

El último turno al bate del emocionante partido por el campeonato contó con Shohei Ohtani lanzando a Mike Trout . Ambos eran compañeros de equipo en ese momento en los Angels.

Ohtani ponchó a Trout en ese último turno al bate, llevando a su país a la victoria y obteniendo así el tercer título del Clásico Mundial de Béisbol para Japón. Estados Unidos tiene un trofeo del CMB en su vitrina, luego de ganar el evento en 2017 tras derrotar a Puerto Rico.

Territorio Familiar: Hablando de Puerto Rico, con +1200, el territorio estadounidense ocupa el cuarto lugar en la tabla. Además de quedar segundo, detrás de EE. UU., en 2017, Puerto Rico fue subcampeón, detrás de República Dominicana, en 2013.

Desafortunadamente para Puerto Rico, el equipo tendrá que competir en el clásico sin una de sus mayores estrellas, Kiké Hernández.

El jugador de los Dodgers anunció que se sometió recientemente a una cirugía del codo izquierdo, lo que le impedirá participar en el torneo de primavera.

Un día como hoy, 10 de febrero En 1959: En el quinto partido de la serie final, los Tigres del Licey derrotan 3-1 a los Leones del Escogido. Billy Smith lanzó juego completo y se anotó la victoria. Manuel mota bateó de 4-3.

En 1968: en San Pedro de Macorís se juega el quinto partido de la serie final y las Estrellas Orientales derrotan 3-2 al Escogido. La victoria se cristalizó mediante hit de Chico Ruiz y sencillo remolcador de Rafael Batista.

En 1979: nace Alberto Castillo en San Juan de la Maguana.