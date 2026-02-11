Aaron Judge tiene una mina de "tierra rara" para convertirse en uno de los mejores de los Yankees

""Sí hay una fórmula infalible para evitar la muerte... No nacer..."" Joseph McKadew “

Los fanáticos del béisbol y en especial la de los Yankees de New York tendrán la oportunidad de ver a su ídolo Aaron Jones siendo el principal leñador de la selección de los Estados Unidos, en el Clásico Mundial de Béisbol.

Judge ya es uno de los mejores jugadores de los Yankees de todos los tiempos. En 2025 superó a Yogi Berra en WAR y se ubicó sexto en la lista histórica de los Yankees. Judge tiene 33 años y le quedan de contrato con los Mulos. Con un WAR de 62.3, Judge debería superar cómodamente a Derek Jeter (71.3) y Joe Dimaggio (79.1) como el cuarto mejor bateador de los Yankees, ya que ha sido el mejor palo del béisbol durante los últimos 5 años. Dudo que alcance a Mickey Mantle con 110.3 WAR, pero ser el cuarto mejor bateador de los Bombarderos es bastante bueno.

Para los tradicionalistas, Judge es el cuarto jugador de todos los tiempos en jonrones vestido de pinstripe, cuarto en OBP y tercero en SLG. Acaba de ganar su tercer MVP. Tiene el récord de cuadrangulares en una sola temporada de la Liga Americana con 62, establecido en 2022. Ya es un auténtico jugador de todos los tiempos.

La principal crítica a su estatus de Yankee de todos los tiempos es que no ha estado en un equipo campeón, como todos los demás grandes del equipo del Bronx que he mencionado (y, por supuesto, dos tipos llamados Ruth y Gehrig). Los Yankees han llegado a la postemporada en ocho de los nieve años que han tenido una temporada completa de Judge. No voy a reprochárselo, pero algunos aficionados consentidos de los Yankees sí podrían.

UN DÍA COMO HOY: 11 de febrero

1971, el lanzador dominicano Federico "Chichí" Olivo, de los Tigres del Licey, realizó uno de los relevos más formidables, ante los Cangrejeros de Santurce en el estadio Hiram Bithorn. Con los bengaleses arriba 6-2, en el noveno episodio, los boricuas se rebelaron ante el derecho Virgilio Barrientos. Le otorgó bases por bolas a Don Baylor le conectó jonrón poniendo el encuentro 6-4.

Manuel Mota, mánager de la escuadra dominicana, quien dirigió desde la cueva para no perder el liderato de bateo, llamó a sofocar el incendio a Chichí Olivo.

El primero que enfrentó Olivo fue Reggie Jackson y lo pasó por la vía del ponche, le dio la misma receta a Elrod Hendricks y le puso "Sellalotó" al episodio dominando a Javier Andino con una "palomita de maíz" como decía Max Reynoso al jardinero central Vidal Nicolás.

El relevo de Olivo permitió al Licey terminar invicto y darle a la República Dominicana su primer título caribeño. Esta fue la única Serie del Caribe en que Reggie Jackson "Mister Octubre" vio acción, en 6 partidos se fue de 22-4 para promedio de .182 con un jonrón.

Chichí Olivo vio acción en tres series, dos con los Criollos de Caguas en 1954 y 1956 y en 1971 con el Licey. Su récord fue de 1-2, con 3.87 de efectividad al permitir 22 hits en 21 entradas, con 15 ponches.