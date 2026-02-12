Ningún jugador ha ganado tres MVP con tres equipos diferentes

""¡Vengan pa' que lo vean!", "¡Epa, mi pueblo!", "Distancia y Categoría"" Musiu Delacavalerie “

Los seguidores del béisbol son muy acuciosos y Juan de Peña nos plantea que hay varios jugadores que han logrado una o varias de las tres categorías para cumplir con los criterios de esta pregunta. Sin embargo, nadie ha ganado dos títulos de bateo, dos de la Serie Mundial y tres MVP, todos con equipos diferentes.

Para empezar, ningún jugador ha ganado tres MVP con tres equipos distintos. Solo siete jugadores han ganado al menos un MVP con dos equipos diferentes:

1. Bryce Harper (Nacionales, 2015; Filis, 2021)

2. Alex Rodríguez (Rangers, 2002; Yankees, 2005 y 2007)

3. Barry Bonds (Piratas, 1990 y 1992; Gigantes, 1993 y 2001-2004)

4. Frank Robinson (Rojos, 1961; Orioles, 1966)

5. Jimmie Foxx (Atléticos, 1932; Medias Rojas, 1938)

6. Mickey Cochrane (Atléticos, 1928; Tigres, 1934)

7. Rogers Hornsby (Cardenales, 1925; Cubs, 1929)

Bonds es el único que ha ganado dos o más premios al más valioso dos equipos diferentes. Cochrane es el único con un premio al Jugador Más Valioso y un anillo de la Serie Mundial con dos clubes diferentes.

En cuanto a que un jugador gane múltiples títulos de bateo y de la Serie Mundial con franelas diferentes, esto tampoco ha sucedido. Solo cuatro han ganado al menos un cetro de bateo con dos o más equipos (desde 1900):

1. DJ LeMahieu (Rockies, 2016; Yankees, 2020)

2. Bill Madlock (Cubs, 1975-1976; Piratas, 1981 y 1983)

3. Jimmie Foxx (Atléticos, 1932; Medias Rojas, 1938)

4. Rogers Hornsby (Cardenales, 1920-1925; Bravos, 1928)

Madlock es el único que ha ganado más de una corona de bateo con múltiples equipos. Y los 13 que ganaron al menos dos anillos de Serie Mundial con múltiples equipos:

1. Mike Timlin (1992-1993 Blue Jays; 2004, 2007 Red Sox)

2. Don Gullett (1975-1976 Reds; 1977-1978 Yankees)

3. Reggie Jackson (1972-1974 A´s; 1977-1978 Yankees)

4. Ken Holtzman (1972-1974 A´s; 1977-1978 Yankees)

5. Catfish Hunter (1972-1974 A´s; 1977-1978 Yankees)

6. Paul Blair (1966, 1970 Orioles; 1977-1978 Yankees)

7. Dal Maxvill (1964, 1967 Cardinals; 1972-1974 A´s)

8. Enos Slaughter (Cardenales de 1942 y 1946; Yankees de 1956 y 1958)

9. Johnny Hopp (Cardenales de 1942 y 1944

Yankees de 1950 y 1951) 10. Frankie Frisch (Gigantes de 1921 y 1922; Cardenales de 1931 y 1934)

11. Babe Ruth (Medias Rojas de 1915 y 1916; Yankees de 1923 y 1927 y 1932)

12. Herb Pennock (Medias Rojas de 1915 y 1916; Yankees de 1923 y 1927 y 1932)

13. Jack Barry (A´s de 1910 y 1911 y 1913; Medias Rojas de 1915 y 1916)

Jackson, Frisch y Ruth (uno cada uno) son los únicos de esta lista que han ganado un premio MVP.

UN DÍA COMO HOY, 12 DE FEBRERO

En 1917: Domnic "Don" DiMaggio, hermano menor de Joe DiMaggio, nace en San Francisco, California. Jugó para los Medias Rojas de Boston de 1940 a 1953 y terminó su carrera con promedio de .298.

En 1926: Nace Joe Garagiola en San Luis. Su promedio de bateo durante 9 años en las Mayores fue de .257. Garagiola se hizo más famoso como comentarista en la televisión.

En 1957: En la novena Serie del Caribe celebrada en La Habana, el equipo de Marianao, con el pitcheo combinado de Conrado Marrero y Jim Bunning que entró en el cuarto episodio, derrotaron 3-1 al equipo Balboa, de Panamá. Bunning se anotó el triunfo.

En 1993: Félix José es fichado por los Reales de Kansas City junto al infield Craig Wilson por el infielder Greg Jeffries y el jardinero Ed Gerald.