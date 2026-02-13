¿Cómo logró Marty Marion ganar el premio de Jugador Más Valioso en 1944?

"Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. " Confucio “

El béisbol es una cantera de interrogantes que nos da la materia prima para analizar el comportamiento de un jugador.

En 1944, los Cardenales ganaron la Liga Nacional por una base por bolas, con un récord de 105-49 y terminando 14.5 juegos por delante de los Piratas, que quedaron en segundo lugar y ganaron la Serie Mundial.

Nadie en la liga tuvo un año particularmente bueno: Bill Nicholson lideró la liga en jonrones (33) y carreras impulsadas (122), y Dixie Walker encabezó la liga en bateo (.357).

Dado que ningún jugador realmente destacó, el ganador del Jugador Más Valioso probablemente vendría de los Cardenales; ¿cómo puedes ser el más valioso si tu equipo era claramente inferior a otro?

Desde una perspectiva analítica moderna, el ganador casi con certeza debería haber sido Stan Musial, quien generó 9.0 bWAR (y 9.3 fWAR) para liderar la liga.

Pero Musial había ganado el MVP el año anterior con una temporada posiblemente mejor y sus números no eran más llamativos que los de cualquier otro (solo 12 jonrones, 94 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .347).

Esto ocurrió en una época en la que los votantes valoraban muchos aspectos como la determinación y el liderazgo. Esto se refleja en la cantidad de receptores y campocortos que han ganado el MVP con estadísticas ofensivas discretas.

Así, los votantes se inclinaron por el líder percibido de los Cardenales, el campocorto Marty Marion, quien era un gran jugador defensivo, pero ofensivamente estaba por debajo del promedio. Apenas superó a Nicholson por un voto (Musial terminó en cuarto lugar). Considérelo un premio de equipo.

Un día como hoy, 13 de febrero de 1959: La serie final estuvo marcada por el incidente de la galleta que le propinó José Arismendy Trujillo (Petán) al paracorto del Escogido, André Rodgers, en el sexto partido. El estelar Pete Burnside, lanzando por los Tigres, cubrió la ruta completa, logrando el Licey su primera corona en la Época de las Luces al derrotar 3-2 al Escogido. Las tres vueltas azules fueron remolcadas por Norman Larker, Joe Christopher y Pedro González, mientras que las dos del Escogido fueron producto de un jonrón de dos carreras de Felipe Alou. Pete Burnside obtuvo tres victorias en esta serie y Felipe Alou remolcó 10 carreras.

En 1968, las Estrellas Orientales, en el noveno juego, derrotaron a los Leones del Escogido, coronándose campeones del torneo 1967-68.

En 2001, el narrador cubano Felo Ramírez recibe el honor del premio Ford C. Frick, siendo inmortalizado en Cooperstown.

En 2002, Detroit adquiere a Dmitri Young, de Cincinnati, por Juan Encarnación y Luis Pineda.