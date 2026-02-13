De Machado a Wells, la diáspora presente

Austin Wells se podría apartar de los Yankees por 20 días para estar en el Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

Luca, hijo del mito Zinedine Zidane y nacido en Francia, se convenció a los 27 años de que no sería internacional con la absoluta gala y apeló al origen argelino de sus abuelos paternos para representar a ese país este invierno en la Copa Africana y en el verano irá a la Copa del Mundo.

Achraf Hakimi, estrella del PSG, nació en España y se formó en la cantera del Real Madrid, pero tuvo claro de niño que su selección era la Marruecos de sus padres y cargó al onceno magrebí a un histórico cuarto lugar en el Mundial de Qatar 2022.

Con Austin Wells no aplica el movimiento de Luca Zidane, pero los casos Hakimi y Manny Machado encajan. Cuando el atleta califica a más de una nacionalidad se puede apelar al cerebro (al beneficio directo como Zidane) o al corazón como Machado y Hakimi.

Machado ya tenía dos Guantes de Oro, tres visitas al All-Star y votos tres veces al MVP cuando en 2017 escogió representar a la República Dominicana sobre su natal Estados Unidos, equipo en el que cabía, para ir al Clásico Mundial de Béisbol.

Wells y Machado son hijos de esa diáspora dominicana, tan presente en el día a día de este tercio de isla con un hecho tangible como los 52 mil millones de dólares que ha remesado en el último lustro. Como Karl-Anthony Towns, al enfundarse en el uniforme dominicano, Wells y Machado demuestran el amor por su país de origen inculcado por sus familias.

Wells, que nació, creció y estudió en Arizona, bien lejos de Nueva York y Miami, es receptor titular de los Yankees y se juega mucho en la temporada 2026. En noviembre calificará por primera vez para discutir su salario en arbitraje... o el equipo dejarlo libre.

En lugar de quedarse en Florida, ya como padre, trabajando con un cuerpo de lanzadores que fue punto débil del equipo (séptimo en efectividad en la liga) se apartará por casi 20 días a jugar el Clásico.

Gestiones y avance

Nelson Cruz, el gerente del equipo, comenzó el contacto en la Serie Mundial de 2024 y el máscara se mostró encantado. El embarazo de su pareja, Caroline Nielson, puso en peligro la participación, pero con el alumbramiento adelantado de la niña, Lucy Marie, el mes pasado el pelotero se volvió a poner a disposición para ir al evento internacional.

Se requería el acta de nacimiento de la madre Wells, Michelle (hija de dominicanos, nacida en los Estados Unidos), un trámite que se logró el dos de febrero pasado.

Si es de aplaudir cuando un atleta pone en riesgo su carrera profesional para representar el país donde nació, creció y tiene su mayor arraigo con casos como el de Machado, Towns y Wells requiere ponerse de pie para que el alcance llegue hasta donde están sus progenitores, que bien sembraron la semilla de sus orígenes.