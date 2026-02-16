Barry Bonds, compai que temporada la del 2004

"El fracaso es el éxito en proceso" Albert Einstein “

Pasándole revista a las proyeciones de la temporada del 2026, nos separan 37 días para su apertura, y hemos colocado un abanico de jugadores dueños de formidables herramientas, Aaron Judge, Juan Soto, Shohei Ohtani, Willi Smith, Vladimir Guerrero Jr., Ronald Acuña, que les será imposible superar o igualar la estación de Barry Bonds en el 2004.

Al observar el OPS y el OPS+, se podría pensar que sí, pero el problema es que Bonds solo tuvo 373 turnos al bate esa temporada.

Recibió 232 bases por bolas, 120 de ellas "oficialmente" intencionales. Esto no incluye todas las bases por bolas en las que los lanzadores simplemente no le dieron nada que batear y se embasó.

En una temporada más normal (Bonds siempre caminó mucho una vez que se acostumbró al pitcheo de la MLB), Bonds tendría entre 500 y 550 turnos al bate.

Así que mire su temporada de 2001 en cambio. Tuvo "solo" 177 bases por bolas y "solo" bateó .328, pero tuvo 73 HR y 32 dobles (y dos triples), así que de sus 156 hits, solo tuvo 49 sencillos.

También tuvo solo 137 carreras impulsadas, así que si le quitas los 73 por sus jonrones, solo tuvo 64 carreras impulsadas; se trajo a casa con más frecuencia que sus compañeros de equipo.

Sus 476 turnos al bate seguían siendo escasos para una temporada completa, pero no eran inauditos. En 1992, con los Piratas, Bonds jugó 140 partidos con 473 turnos al bate y 127 bases por bolas, líder de la liga. Fue la única vez que lideró la liga en carreras anotadas.

Una base por bolas es tan buena como un hit, ¿verdad? Pero Bonds solo anotó 129 carreras. Si le restamos las 73 de su propio jonrón, son 56 carreras.

Bonds se embasó 177 veces por bases por bolas, 49 por sencillos, 32 por dobles y dos por triples. Eso equivale a la friolera de 260 veces en base, y solo anotó 56.

Así que, además de demostrar que las carreras anotadas y las impulsadas son más una función de tus compañeros de equipo de lo que crees, realmente demuestra que era mejor sacarle el bate de las manos a Bonds y darle base por bolas, ya que cuando conseguía un hit, te castigaba.

Y aunque los Gigantes ganaron 90 juegos, quedaron segundos en la División Oeste de la Liga Nacional. A solo dos juegos de los ganadores, los D-Backs.

Análisis del desempeño y apoyo del equipo de los Gigantes en la temporada de Bonds

Y aunque los Gigantes lideran la Liga Nacional en OPS+ (Colorado lideró en OPS, pero considerando el factor estadio, estuvieron por debajo del promedio), se puede ver dónde fallaron las cosas para el equipo.

Bonds jugó la mayor parte de sus partidos como 3.º bateador. Jeff Kent bateó 4.º y tuvo un buen desempeño con un OPS de casi .900 en esa posición. El 5.º puesto tuvo a muchos veteranos que habían pasado su mejor momento (Andrés Galarraga, Eric Davis, JT Snow), pero en conjunto solo lograron un promedio de bateo de .344 y un OPS de .714.

El 6.º puesto estuvo dominado principalmente por Santiago, y su promedio de bateo de .221 y su OPS de .567 fueron un punto débil (.742 en general para ese puesto). El OPS general del 7.º puesto fue de solo .678 (de nuevo, mucho de Santiago), y el 8.º fue aún peor, ya que ninguno de los bateadores del 8.º puesto tenía poder.

Como mínimo, los Gigantes debieron haber colocado a Rich Aurilia y su OPS de .941 (y 37 jonrones) detrás de Bonds, no al frente, pero lo hicieron para que Aurilia y su OBP de .369 se embasaran.

En otras palabras, Bonds no tuvo mucha ayuda y eso redujo aún más su dominio porque las estadísticas que dependen de sus compañeros de equipo eran buenas.

Un día como hoy 1950 - Los escritores no nombran a nadie para el Salón de la Fama de Cooperstown. Mel Ott y Bill Terry encabezan la lista para la inscripción, pero ninguno recibe los 126 votos necesarios.

1952 - El miembro del Salón de la Fama Honus Wagner, de 77 años, se retira como entrenador. Recibe una pensión de los Piratas y el dorsal 33 que llevaba como entrenador será el primero en retirarse en Pittsburgh.

1967 - Red Ruffing es seleccionado para el Salón de la Fama mediante una segunda vuelta especial, ya que nadie obtuvo el 75 por ciento requerido en enero. Ruffing ganó 273 partidos y lanzó en siete Series Mundiales para los Yankees.

1989 - Orel Hershiser se convierte en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en firmar un contrato que contempla un salario anual de tres millones de dólares, firmando un contrato de tres años y 7,9 millones con los Dodgers que le pagará 3.166.667 dólares en 1991.