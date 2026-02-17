En el Este de la Liga Nacional no se vislumbra un campeón claro

"Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo para montarlo." Facundo Cabral Cantautor “

La temporada de Grandes Ligas 2026 está a ley de 40 días para comenzar su marcha y, al observar el Este de la Liga Nacional, hay que asumir el riesgo, hacer el papel de Walter Mercado y pronosticar que Mets, Bravos y Filis tienen grandes posibilidades de conquistar la División.

El mercado de predicciones Kalshi ha publicado las probabilidades de que cada equipo gane el Este del viejo circuito. Los Mets de Nueva York encabezan actualmente las opciones, con un 30-40 %, seguidos muy de cerca por los Bravos de Atlanta y los Filis de Filadelfia, todos considerados firmes aspirantes al título divisional.

Se proyecta que el Este de la Liga Nacional sea uno de los sectores más competitivos del béisbol esta campaña, con tres equipos que cuentan con opciones reales de coronarse. Los movimientos realizados durante la pretemporada han modificado el panorama, convirtiendo la disputa en una lucha sumamente atractiva a medida que avance el calendario.

Los Mets tuvieron una temporada muerta sólida, incorporando a los bateadores derechos Bo Bichette, Marcus Semien y Jorge Polanco para respaldar a sus estrellas zurdas Juan Soto y Francisco Lindor. Además, adquirieron al lanzador Freddy Peralta, procedente de los Cerveceros, para fortalecer la rotación abridora.

Los Bravos apuestan a la recuperación de Ronald Acuña Jr., Marcell Ozuna y Ozzie Albies, mientras confían en que Chris Sale y Spencer Strider puedan mantenerse saludables.

Los Filis, campeones defensores del banderín divisional, han mantenido en gran parte su estructura, aunque deberán sobreponerse a las ausencias de Ranger Suárez y Zack Wheeler en su cuerpo monticular.

El Este de la Liga Nacional promete ser un verdadero campo de batalla esta temporada, con tres organizaciones que poseen argumentos legítimos para quedarse con la cima.

Para Soto todo luce claro dentro de los Mets: "Ahora tenemos a Bo Bichette", quien, según el dominicano, puede ofrecerle una protección ofensiva similar a la que brindaba Alonso. El reto será que Bichette responda a la confianza que deposita en él el jardinero quisqueyano.

"Tenemos a Bo, confío en él. Es un gran bateador. Puede conectar jonrones y batear para promedio. Eso representa una gran protección", señaló Soto.

Un día como hoy, 17 de febrero En 1943: Joe DiMaggio se enlista en el Army para prestar servicio en la Segunda Guerra Mundial. Se une a Bob Feller, Ted Williams y Hank Greenberg, entre otras estrellas que abandonaron el juego para ir a la guerra.

En 1964: Luke Appling fue elegido para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown.

En 1987: Don Mattingly ganó su caso de arbitraje, imponiendo una marca en este tipo de negociaciones al recibir 1.975 millones de dólares por una temporada.