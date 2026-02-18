Cachorros y Cerveceros tendrán una gran rivalidad en la División Central de la Liga Nacional

"Polvo eres y en polvo te convertirás." Génesis 3:19 “

La temporada de las Grandes Ligas está a la vuelta de la esquina y desde el 20 de febrero todos los equipos comienzan su preparación en las Ligas de la Toronja y del Cactus.

La División Central de la Liga Nacional tuvo tres equipos por encima de .500 y todos clasificaron a la postemporada la campaña pasada. Los Rojos de Cincinnati logró avanzar a los playoffs con un margen estrecho y fue eliminado en dos juegos por los eventuales campeones Dodgers de Los Ángeles.

Los Cerveceros de Milwaukee obtuvo el pase a la primera ronda, pero no fue fácil, ya que tuvo que remontar una desventaja de 6.5 juegos para superar a los Cachorros de Chicago.

Posteriormente, los Cachorros ganaron su partido de comodín contra los Padres de San Diego para asegurar un enfrentamiento en la Serie Divisional frente a los Cerveceros, el primero en la historia de la rivalidad I-94. Entonces, ¿cuál de estos rivales divisionales tiene la ventaja de cara a 2026?

Tras perder la corona divisional y caer en playoffs ante su rival directo, Chicago realizó varios movimientos durante la temporada muerta. Aunque no estar entre los favoritos para fichar a Kyle Tucker fue una decepción, el equipo logró fortalecerse.

El bullpen fue reconfigurado con las incorporaciones de Phil Maton y Hunter Harvey como agentes libres, quienes prepararán el camino para Daniel Palencia. También fueron contratados Jacob Webb y Hoby Milner para el relevo intermedio, siendo Webb derecho y Milner zurdo.

La rotación abridora se reforzó mediante el canje por Edward Cabrera. El lanzador alcanza las 97 millas por hora y ha registrado una tasa de ponches de al menos 25 % en cuatro de sus cinco temporadas.

Su principal problema ha sido el control, ya que su porcentaje de bases por bolas superó el 11 % en cada uno de sus primeros cuatro años en Grandes Ligas.

Sin embargo, la temporada pasada mostró mejoría al reducirlo a 8.3 %. Matthew Boyd, Cade Horton, Shota Imanaga y Jameson Taillon poseen buen control, pero presentan porcentajes de ponches por debajo del 8.5 %. Cabrera aporta el poder que necesita el cuerpo monticular.

Finalmente, la ofensiva sumó un bate importante con Alex Bregman. Aunque no posee la combinación de poder y velocidad de Tucker, destaca por su dominio de la zona de strike y su capacidad para producir extrabases.

Su promedio ha rondado los .190 en las últimas dos temporadas, mientras que durante la mayor parte de su carrera se ha mantenido entre .260 y .270.

Milwaukee, por su parte, no realizó movimientos espectaculares, limitándose a algunos canjes y firmas de agentes libres, entre ellos Luis Rengifo, quien presenta una línea ofensiva de .250/.307/.382 y un ISO de .132.

Existen múltiples interrogantes alrededor del conjunto.

¿Podrá Jackson Chourio dar el salto definitivo al estrellato?

¿Aumentará el poder ofensivo de Brice Turang?

¿Serán recurrentes los problemas de espalda de Christian Yelich?

¿Quién asumirá el rol de cerrador entre Abner Uribe y Trevor Megill?

¿Podrá Brandon Woodruff mantenerse saludable y repetir el éxito de la campaña anterior?

¿Logrará Jacob Misiorowski consolidarse en el montículo?

¿Podrá Logan Henderson replicar el rendimiento mostrado en su limitada muestra ofensiva del año pasado?

Un día como hoy, 18 de febrero En 1938 nace Manuel Mota. Fue firmado en 1957 por los Gigantes de Nueva York y debutó en Grandes Ligas el 16 de abril de 1962.

En 1998 fallece Harry Caray a los 83 años, recordado como la voz narrativa de los juegos de Chicago.

En 1999 Toronto envía a Roger Clemens a los Yanquis a cambio de David Wells, Graeme Lloyd y Homer Bush.