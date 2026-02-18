Cachorros y Cerveceros tendrán una gran rivalidad en la División Central de la Liga Nacional
Chicago realizó varios movimientos y Milwaukee lo hizo con menos rigurosidad
La temporada de las Grandes Ligas está a la vuelta de la esquina y desde el 20 de febrero todos los equipos comienzan su preparación en las Ligas de la Toronja y del Cactus.
La División Central de la Liga Nacional tuvo tres equipos por encima de .500 y todos clasificaron a la postemporada la campaña pasada. Los Rojos de Cincinnati logró avanzar a los playoffs con un margen estrecho y fue eliminado en dos juegos por los eventuales campeones Dodgers de Los Ángeles.
Los Cerveceros de Milwaukee obtuvo el pase a la primera ronda, pero no fue fácil, ya que tuvo que remontar una desventaja de 6.5 juegos para superar a los Cachorros de Chicago.
Posteriormente, los Cachorros ganaron su partido de comodín contra los Padres de San Diego para asegurar un enfrentamiento en la Serie Divisional frente a los Cerveceros, el primero en la historia de la rivalidad I-94. Entonces, ¿cuál de estos rivales divisionales tiene la ventaja de cara a 2026?
Tras perder la corona divisional y caer en playoffs ante su rival directo, Chicago realizó varios movimientos durante la temporada muerta. Aunque no estar entre los favoritos para fichar a Kyle Tucker fue una decepción, el equipo logró fortalecerse.
El bullpen fue reconfigurado con las incorporaciones de Phil Maton y Hunter Harvey como agentes libres, quienes prepararán el camino para Daniel Palencia. También fueron contratados Jacob Webb y Hoby Milner para el relevo intermedio, siendo Webb derecho y Milner zurdo.
La rotación abridora se reforzó mediante el canje por Edward Cabrera. El lanzador alcanza las 97 millas por hora y ha registrado una tasa de ponches de al menos 25 % en cuatro de sus cinco temporadas.
Su principal problema ha sido el control, ya que su porcentaje de bases por bolas superó el 11 % en cada uno de sus primeros cuatro años en Grandes Ligas.
Sin embargo, la temporada pasada mostró mejoría al reducirlo a 8.3 %. Matthew Boyd, Cade Horton, Shota Imanaga y Jameson Taillon poseen buen control, pero presentan porcentajes de ponches por debajo del 8.5 %. Cabrera aporta el poder que necesita el cuerpo monticular.
Finalmente, la ofensiva sumó un bate importante con Alex Bregman. Aunque no posee la combinación de poder y velocidad de Tucker, destaca por su dominio de la zona de strike y su capacidad para producir extrabases.
Su promedio ha rondado los .190 en las últimas dos temporadas, mientras que durante la mayor parte de su carrera se ha mantenido entre .260 y .270.
Milwaukee, por su parte, no realizó movimientos espectaculares, limitándose a algunos canjes y firmas de agentes libres, entre ellos Luis Rengifo, quien presenta una línea ofensiva de .250/.307/.382 y un ISO de .132.
- Existen múltiples interrogantes alrededor del conjunto.
- ¿Podrá Jackson Chourio dar el salto definitivo al estrellato?
- ¿Aumentará el poder ofensivo de Brice Turang?
- ¿Serán recurrentes los problemas de espalda de Christian Yelich?
- ¿Quién asumirá el rol de cerrador entre Abner Uribe y Trevor Megill?
- ¿Podrá Brandon Woodruff mantenerse saludable y repetir el éxito de la campaña anterior?
- ¿Logrará Jacob Misiorowski consolidarse en el montículo?
- ¿Podrá Logan Henderson replicar el rendimiento mostrado en su limitada muestra ofensiva del año pasado?
En 1938 nace Manuel Mota. Fue firmado en 1957 por los Gigantes de Nueva York y debutó en Grandes Ligas el 16 de abril de 1962.
En 1998 fallece Harry Caray a los 83 años, recordado como la voz narrativa de los juegos de Chicago.
En 1999 Toronto envía a Roger Clemens a los Yanquis a cambio de David Wells, Graeme Lloyd y Homer Bush.