Los Dodgers lucen imbatibles en el Oeste del viejo circuito

"El poder de la imaginación nos hace infinitos." John Muir “

Los Dodgers son los favoritos para ganar la División Oeste de la Liga Nacional en 2026, lo cual no sorprende. Han sido los favoritos para ganar la división casi todos los años durante más de una década. Pero quizás la magnitud de su proeza esperada este año destaque.

Ya sabemos que PECOTA, en Baseball Prospectus, proyectó 105 victorias para los Dodgers esta temporada, lo que implica un 99.8% de posibilidades de llegar a la postemporada y un impresionante 98.6% de posibilidades de ganar la División Oeste de la Liga Nacional.

FanGraphs es un poco más conservador, dándole a los Dodgers, dirigidos por Dave Roberts, un 99.5% de posibilidades de llegar a los playoffs y solo un 94.4% de posibilidades de ganar la división.

Todos los demás en la división son vistos como alrededor de .500 o son los Rockies.

Los Padres recuperarán a Joe Musgrove este año, pero ya han perdido a Dylan Cease y Robert Suárez, además de que Yu Darvish podría retirarse.

Los Gigantes consiguieron un nuevo mánager en Tony Vitello, y agregaron mucho en la periferia, firmando a Harrison Bader, Luis Arráez, Tyler Mahle y Adrian Houser.

Arizona recuperó a Merrill Kelly, fichó a Mike Soroka y probablemente recuperará a su as Corbin Burnes cerca del receso del Juego de las Estrellas.

Los Dodgers se enfrentaron a un equipo de la División Oeste de la Liga Nacional en la Serie Divisional cinco años seguidos (2020-24) antes de que esa racha terminara el año pasado, e incluso entonces San Diego logró clasificar a la postemporada. Dadas las proyecciones, este año podría ser la primera vez desde 2019 que la división no tenga varios equipos en playoffs.

Los Dodgers en el papel lucen poderosos y en el terreno imbatibles, por lo tanto luce difícil que pierdan la diadema de campeón,

Un día como hoy, 19 de febrero En 1935, Lou Gehrig consigue el más alto salario del béisbol al ganar 37 mil dólares con los Yanquis.

En 1970, el comisionado Bowie Kuhn suspende al lanzador Dennis McClain por tres meses por su relación con apostadores.

En 1987, el lanzador Vida Blue, luego de firmar con Oakland, anuncia su retiro.