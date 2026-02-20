Juan Soto y Rafael Devers candidatos a Jugador Más Valioso en la Liga Nacional

"Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad." Séneca Filósofo “

Las ligas de la Toronja y del Cactus en sus diferentes campos de acción (Florida y Arizona) comienzan a recibir el sudor de los jugadores.

Los periodistas, influencers y comunicadores están al acecho para dar el golpe noticioso, mientras que los fanáticos analizan los puntos fuertes y débiles de las novenas de sus amores.

Y las preguntas emergen como hemorragia, sin que aparezca un torniquete que la detenga, y convierten el béisbol en una religión.

Un tema que no toma vacaciones es quiénes serán los galardonados con el premio de MVP.

En la Liga Nacional los dominicanos Juan Soto, Mets de New York, y Rafael Devers, de los Gigantes de San Francisco están en el pelotón de favoritos.

Soto, el pelotero más caro del planeta, ratificó en su primera experiencia en Queens que puede exhibir una versión integral, estableciendo marcas personales en cuadrangulares (43) y bases robadas (38), aunado a aportar notables 105 producidas y .396 de OBP.

Considerando que los Mets han vuelto a reforzarse en ofensiva y encima del montículo, argumentos que deberían ser suficientes para actuar en octubre, el talento generacional nacido en Santo Domingo debe volver, cuanto menos, a ser finalista a la máxima distinción de la Nacional, luego de dos terceros lugares corridos (uno de ellos en la Americana en 2024).

Devers: mantiene la atención el cambio de Boston que envió al dominicano a San Francisco en junio pasado y que copó cualquier debate en relación con Devers.

Es que el dominicano conectó 20 jonrones y remolcó 51 carreras en apenas 90 desafíos con la novena de la bahía californiana, números que proyectados a un curso completo lo colocan en la élite.

De hecho, "Carita" viene de sus mejores registros globales desde 2021, cortesía de 35 vuelacercas, 109 impulsadas y un sólido .372 de OBP, el mejor de su trayectoria.

Por consiguiente, si los Gigantes regresan a la postemporada tras cuatro años de ausencia y Devers se consolida defensivamente en primera base con buena ofensiva, este es capaz de sumar una buena cantidad de votos de cara a la conquista del citado galardón.

Para sorpresa de nadie, debemos tener presente que el japonés Shohei Ohtani sigue siendo considerado el número uno del planeta, y muchos ya lo ven como el Goliat de esta disciplina.

No en vano, "Showtime" ha sido Más Valioso de las Mayores cuatro veces en el lustro reciente, incluyendo las dos más recientes en la conferencia vetusta, previo a ayudar a los Dodgers a ponerse el anillo de Serie Mundial en cada uno de dichos ejercicios.

Entretanto, lo que mantiene el favoritismo del japonés por encima del resto es su doble impacto, ya que junto a ser capaz de poner un 50-50 como en 2024 y superar las 100 remolcadas, estará desde el día inaugural en la rotación del mánager Dave Roberts.

En consecuencia, si la salud lo permite y los azules vuelven a playoffs, el exAngels difícilmente no logre otra condecoración de este calibre.

Un día como hoy, 20 de febrero En 1952: Se inaugura la Serie del Caribe en Panamá y el primer partido entre los Claveles Rojos de La Habana y los Senadores de San Juan. Puerto Rico terminó empatado a tres en diez episodios. El catcher de los dominicanos fue Luis Saint Claire, mejor conocido como Güigüí Lucas.

En 1961: Emmett Ashford se convirtió en el primer árbitro negro contratado en las Grandes Ligas.

En 1984: Pedro Guerrero se convierte en el jugador de los Dodgers de Los Ángeles en firmar el contrato más alto de toda la historia del club al lograr un acuerdo de US$7 millones por cinco años.