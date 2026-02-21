Aaron Judge tras histórica temporada en el 2026

"No se puede llevar una vida positiva con una mentalidad negativa" Miley Cyrus “

Si el juez Aaron Juez maneja con efectividad el Mallete y logra una temporada, su quinta, con al menos 50 jonrones y un promedio de bateo de al menos 0.300, estaríamos disfrutando de un super bateador.

Nadie había bateado tantos jonrones con un promedio de bateo tan alto. Las cuatro temporadas con más jonrones (incluida la de Judge en 2022) tuvieron promedios de bateo inferiores a 0.330.

La otra temporada de 60 jonrones (Ruth 1927) tuvo un promedio de bateo de 0.356, cerca, pero inferiores temporadas de más de 50 jonrones con un promedio de bateo superior a 0.360 no superaron los 59 jonrones (Ruth 1921).

Aaron Judge: 2017, 52 HR, .284 jonrones y un promedio de bateo de al menos 0.300; 2022, 62, .351; 2023, .322, 58; 2025, 53, .331.

En la tabla no aparecen los grandes bateadores negros de las Grandes Ligas, ya que no jugaron tantos partidos. Charlie Smith bateó .451 en 1929, con 22 jonrones en 66 juegos, lo que se proyecta a 54 en 162 juegos. En 1943, Josh Gibson conectó 20 jonrones en 69 juegos, lo que se proyecta a 47 en 162 juegos, con un promedio de bateo de .466.

Por lo tanto, se podría argumentar que dicha temporada debería ser considerada la mejor de bateo de la historia en términos de combinación de jonrones y promedio.

Por otro lado, si queremos combinar jonrones y promedio de bateo para obtener un valor general, podemos hacer una regresión del WAR ofensivo entre ambos.

Entre los mejores bateadores, esto da una ecuación de 60 x promedio de bateo + HR / 8 - 18.

Las 10 mejores

Las diez mejores temporadas (incluyendo el hipotético 2026 para Judge) según esta medida se muestran a continuación. Esto colocaría una temporada de 60 HR/0.360 de promedio de bateo en el quinto lugar de todos los tiempos.

Las cuatro temporadas de Ruth de 50 o más jonrones y .300 de promedio: 1929, 54 HR y .376; 1921, 59, 1927, 60, .356 y 1928, 54, .323.

Un día como hoy En 1931: Los Medias Blancas de Chicago y los Gigantes de New York se convirtieron en los primeros equipos de Grandes Ligas en participar en un juego nocturno cuando se enfrentaron en un juego de exhibición en el Buffs Stadium de Houston.

En 1974: Tom Seaver se convirtió en el pitcher mejor pagado al firmar un contrato con los Mets por 172 mil dólares por temporada.

En 1991: Major League Baseball reveló que para esta temporada un total de 226 jugadores estarían ganando un millón de dólares y 31 más de 3 millones encabezando el pelotón Darryl Strawberry con 3.8 millones.