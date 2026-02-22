Barry Bonds era el out de mama frente a Jesse Orosco

"No es el nombre lo que hace al pelotero. Es el jugador. Si todos los hijos de los jugadores pudieran jugar en las ligas mayores, todos estarían aquí, pero no lo están" Barry Bonds “

Jesse Orosco fue la horma del zapato de Barry Bonds.

Jesse Orosco era bueno. Tan bueno que lanzó en más partidos de las Grandes Ligas que cualquier otro lanzador en la historia (1252). Si los mánagers de la MLB decidieron llamarle más que a cualquier otro jugador de la historia, algo debía estar haciendo bien.

La razón por la que Bonds tuvo problemas con Orosco fue porque era un bateador zurdo, y Orosco era un zurdo cuyo lanzamiento era brutal contra los zurdos.

Incluso después de perder su calidad como cerrador, continuó su carrera como especialista contra bateadores zurdos y jugó en las Grandes Ligas hasta los 46 años.

A los 45, Orosco lanzó en 56 juegos para los Dodgers con una efectividad de 3.00. Tenía un slider espectacular que podía lanzar todo el día sin lesionarse el brazo, y lo lanzaba desde un ángulo que hacía casi imposible que un zurdo pudiera recoger la pelota.

Gary Carter, quien lo recibió con los Mets, comentó en uno de sus libros que pedía repetidamente el slider en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 1986 porque Orosco estaba cansado y no tenía nada en su recta.

Incluso a los 40, cuando apenas superaba las 80 millas por hora con su recta, les causaba problemas a los bateadores con ese slider.

Seleccionado en la segunda ronda del draft de los Minnesota Twins en 1978, Orosco tuvo pruebas con los Mets de New York, el equipo con el que más se le asocia, en 1979 y 1981 antes de quedarse en 1982 a los 25 años.

En 1983, tuvo una temporada espectacular como relevista, donde terminó con marca de 13-7 y una efectividad de 1.47, además de 17 salvamentos en 110 entradas como relevista, y terminó tercero en la votación para el Premio Cy Young.

De 1984 a 1986, tuvo tres temporadas consecutivas de gran éxito como el "as del relevo" zurdo de los Mets junto a Neil Allen y posteriormente Roger McDowell, quien brilló en el equipo desde la derecha.

En 1984, logró un récord personal de 31 salvamentos. Tuvo un récord de 8-6 con una efectividad de 2.33 y 21 salvamentos, la mayor cantidad del equipo, para los Mets, campeones del mundo en 1986, y luego brilló en la postemporada con ellos.

Los Mets hubieran sido mediocres

Sin Orosco, aquellos Mets habrían sido simplemente un equipo mediocre. Como aficionado de los Red Sox, te dejo que lo busques si quieres saber más.

Dejó a los Mets después de la temporada del 87 y luego rebotó en la liga durante otros 16 años, primero como preparador y luego como lanzador zurdo con un out (LOOGY). Tuvo más temporadas buenas, pero nunca como sus años de gloria de 1983-86 con los Mets.

Tuvo dos etapas separadas con los Dodgers de su ciudad natal, incluyendo el Campeonato Mundial de 1988; pasó cinco años con los Orioles de Baltimore, incluyendo una temporada de 1995 donde lideró la liga con 65 juegos lanzados; tres años con los Cerveceros y tres años con los Indios, y lanzó para algunos otros equipos además.

Era un tipo de gran carácter, e incluso si hubiera otro lanzador que pudiera hacer lo mismo, los equipos intentarían fichar a Orosco si pudieran.

Estaba con los O's el 25 de junio de 1999, cuando lanzó en su juego número 1,051 y rompió el récord de Kent Tekulve.

Su carrera no terminó hasta 2003. Los zurdos le batearon .210, con un OPS anémico de .588. En resumen, convirtió a los bateadores zurdos en Mario Mendoza.

Orosco no fue miembro del Salón de la Fama. Fue bueno durante mucho tiempo, pero salvo en 1983 y la postemporada de 1986, nunca brilló.

El impacto que tuvo en sus equipos, aunque casi siempre positivo, no fue el de una superestrella. En su carrera, tuvo un récord de 87-80 con una efectividad de 3.16 y 144 salvamentos, 107 de ellos con los Mets.

