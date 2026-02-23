El "palo de la gata" tiene sello de inolvidable; Bill Mazeroski es un gran ejemplo histórico

"Uno no se aleja porque quiere, se aleja porque lo alejan, porque lo ignoran, porque no le dan su lugar, porque lo lastiman. Uno se aleja porque antes ya lo intentó todo." Anónimo “

Si a usted lo ponen a escoger la decisión de un juego entre una carrera anotada por un corredor fantasma y un "palo de la gata" como el de Junior Caminero al Licey, se quedará con el bambinazo del toletero rojo.

El "palo de la gata", en el argot del béisbol, es el batazo ganador definitivo, el que le pone "la tapa al pomo". Hoy, en vez de esa expresión, en la "Era Sabermétrica" se usa el término walk-off, o como dirían en las bancas, "walcott".

En la columna "Con los Spikes en Alto" por PH (Miguel Peguero Hijo) describió de forma magistral el jonrón de Alonso Perry (Licey) en 1951 ante los envíos de Enrique Reynoso (Escogido) como un "dramático palo de la gata".

En la pelota nuestra los liceístas siguen gozando el "palo de la gata" de Andy Abad, bautizado también como "El Tulilazo" contra las Águilas Cibaeñas en el séptimo juego de la serie final 2001-02 del torneo "Doctor César Dargam", el padre de Matilde y Rosanna.

Con el juego 7-6 ganando las Águilas Cibaeñas, Abad con el "palo de la gata" a Luis Vizcaíno le dio al Licey el triunfo 9x8.

En Grandes Ligas, en la Serie Mundial de 1960, en el séptimo juego, el jonrón de Bill Mazeroski (Pittsburgh) ante los Yanquis es otro ejemplo clásico. Y así podríamos seguir la cuenta de un rosario de grandes y oportunos batazos memorables que entran en la categoría de "palo de la gata".

Bill Mazeroski, segunda base del Salón de la Fama y autor del histórico jonrón decisivo en la Serie Mundial, murió a los 89 años. Ganó ocho Guantes de Oro y conquistó el corazón de los fanáticos de los Piratas de Pittsburgh por su consistencia defensiva y su inolvidable batazo.

El dueño de los Piratas, Bob Nutting, dijo: "Maz era único, una verdadera leyenda de los Piratas. Su nombre siempre estará ligado al jonrón más grande en la historia del béisbol y al campeonato de la Serie Mundial de 1960, pero lo recordaré más por la persona que era: humilde, amable y orgulloso de ser un Pirata".

Falleció el viernes en Lansdale, Pensilvania, informaron los Piratas.

En el béisbol, este tipo de hazañas se recuerda de formas muy distintas porque llevan el sello de imborrable o como la canción "Inolvidable" de Julio Gutiérrez, donde Tito Rodríguez hizo historia con su magistral interpretación.

En el béisbol hay batazos que tampoco pueden enterrarse como es el jonrón de Bobby Thomson, el miércoles 3 de octubre de 1951 en el Polo Grounds. Cierre del noveno episodio en el tercer y decisivo partido por el título de la Liga Nacional entre dos equipos de Nueva York: Gigantes y Dodgers.

Thomson (Gigantes) le engarzó un lanzamiento a la "altura de las letras" al pitcher Ralph Branca, con dos compañeros en circulación. Mandó la blanca de costuras rojas sobre la verja del left para impulsar tres carreras.

Con este "palo de la gata" el equipo de los Gigantes borró una desventaja de 2-4 para ganar por 5-4.

Un día como hoy, 23 de febrero En 1934: El coach de los Dodgers de Brooklyn, Casey Stengell, es designado mánager en sustitución de Max Carey, recibiendo un contrato de dos años por 12 mil dólares.

En 1949: En el séptimo juego de la Serie del Caribe, en el estadio El Cerro, en La Habana, Puerto Rico derrotó 11 por 9 a Panamá. Wilmer Field disparó jonrón con las bases llenas.

En 1950: En el quinto partido de la Serie del Caribe, en el estadio Sixto Escobar, en Puerto Rico, los dueños de casa derrotaron 2-1 a Venezula. Tite Arroyo logra la victoria y Terry McDuffie sufrió el revés.