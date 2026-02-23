El fútbol es un espejo de la humanidad

La UEFA decidió que Prestianni no juegue mañana la vuelta de Champions en el Bernabéu, mientras investiga el presunto insulto racista denunciado por Vinicius. ( FUENTE EXTERNA )

La pelota sigue rodando sin dirección en torno al lamentable incidente ocurrido entre Prestianni y Vinicius la semana pasada en Lisboa. El fanatismo nubla; ser moderado en temas sensibles cuesta. Son tiempos donde tomar partido por un bando u otro es casi una obligación. Nos vivimos invalidando, con respeto o con violencia, mientras el problema persiste con tendencia a la multiplicación.

El argentino, por decisión de la UEFA, no jugará mañana la vuelta en el Bernabéu. En lo que se resuelve la investigación en curso por el supuesto insulto racista del que el brasileño denunció haber sido víctima, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la entidad continental trata así de calmar un poco las aguas, evitando el encuentro en cancha de dos jugadores cuyo comportamiento, por lo visto durante aquel partido, deja mucha que desear.

Es la Champions; sus responsables tratan de cuidarla. Entienden que mitigar cualquier atisbo de hecho que se pueda salir de las manos sería atinado. Pero, en lo estrictamente competitivo, el fallo perjudica al Benfica. Antes de cualquier informe conclusivo que ayude a emitir una decisión que sancione o no al jugador, el equipo portugués, de quien no soy hincha — es increíble que lo tenga que aclarar —, se verá privado de uno de sus principales referentes en el ataque, y eso es injusto.

The complete 3 minutes sequence of events between Prestianni and Vinicius.pic.twitter.com/BimpPuuSlI — Troll Football Media (@TrollFootball2) February 20, 2026

La crisis de presunción de inocencia y debido proceso esta ahí, la vivimos todos los días. Decía Ferrajoli en su obra "Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal" que ésta no es solo una regla de juicio, sino una regla de tratamiento: el imputado debe ser tratado como inocente hasta sentencia firme, negarla transforma el proceso en una pena anticipada. Advirtiendo el maestro con mucha lucidez sobre el derrotero social al que conduce castigar antes de juzgar.

Las hipótesis deportivas que se pueden barajar a raíz de esta decisión son muchas. Sea cual sea el resultado, se elimine a quien se elimine en la cancha, pase el Madrid o pase Benfica, el racismo tristemente seguirá presente, enquistado, librando una lucha a la que ninguno de los involucrados en este episodio, por lo que se ha visto hasta ahora, le está haciendo un verdadero favor.