¿Cuál es el promedio de bateo más alto de la carrera de un jugador de la MLB para ser HOF?

Un primer caso lo tenemos en Shoeless Joe Jackson (El Descalzo) en el cuarto lugar general con .3558, pero técnicamente no es elegible debido a su papel en el escándalo de los Black Sox (Medias Blancas).

El promedio de bateo más alto para un jugadoqr elegible es Lefty O´Doul, sexto lugar en general, con .3493.

Entonces, ¿por qué O´Doul no está en el Salón de la Fama? Algunas razones.

Primero, tuvo una carrera muy corta (y extraña). Sí, jugó 11 temporadas, superando el límite de 10 temporadas para la nominación a Cooperstown, pero pasó las primeras cuatro como relevista y apenas participó en partidos.

Bajó a las menores a los 27 años y regresó cuatro años después como jardinero a los 31. A partir de ahí, jugó siete temporadas como jugador de posición, cuatro de ellas realmente excelentes, pero no fue suficiente para entrar a Cooperstown.

Y esa es la otra parte de la historia. No hizo mucho más que batear para promedio. Sí, bateó con potencia moderada (25-30 jonrones), pero en una época donde los mejores bateaban más de 50.

No tenía mucha velocidad. No era conocido por su defensa. Si quieres llegar a Cooperstown, necesitas hacer varias cosas bien o necesitas hacer esa misma cosa bien durante mucho tiempo.

La cantidad de bateadores de 50 jonrones en el período 1928-34 fue considerable; aun así, O´Doul solo estuvo entre los 10 mejores en jonrones una vez durante ese lapso. Entonces, tal vez mejor que un poder "moderado", pero aún no realmente visto como uno de los bateadores de poder dominantes de la época.

Pero lo interesante es que está en el Salón de la Fama del Béisbol Japonés porque fue uno de los primeros embajadores estadounidenses que contribuyó a popularizar el juego en Japón.

Parte de la razón por la que los uniformes de los Gigantes de Tokio se parecen tanto a los de los Gigantes de San Francisco (entonces de Nueva York) se debe a la asociación de O´Doul con el béisbol en ese país.

Un día como hoy, 24 de febrero 1917 - Los Medias Rojas venden a Smokey Joe Wood, con el brazo inoperante a los 26 años, a Cleveland por 15.000 dólares. Tras una última salida fallida en el montículo, se convertiría en jardinero y jugaría cinco años más. 1926 - El zurdo Eddie Plank, ganador de 326 juegos con una efectividad de carrera de 2.35, muere a los 50 años en su natal Gettysburg, Pensilvania. 1943 - La Liga de Texas anuncia su retirada durante la Segunda Guerra Mundial. Los Cardenales, con 260 jugadores de ligas menores en activo, reducirán sus clubes de ligas menores de 22 a seis. Solo nueve ligas menores comenzaban la temporada de 1943. Los anuncios de jugadores aparecen en The Sporting News. 1990 - El ex toletero de los Red Sox, Tony Conigliaro, muere de neumonía e insuficiencia renal a la edad de 45 años. Conigliaro, es el jugador más joven de la Liga Americana en alcanzar los 100 jonrones en su carrera, casi quedó ciego por un pelotazo en 1967.