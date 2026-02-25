El club especial de 20 jonrones, 40 robos y 40 dobles

"Nunca permitas que el miedo a poncharte te impida jugar." Babe Ruth “

Tenía la creencia de que la membresía del club de 20 jonrones, 40 robadas y 40 dobles se habría dado muchas veces a lo largo de la historia con jugadores como Willie Mays, Joe Morgan, César Cedeño, Ryne Sandberg, Eric Davis, Barry Bonds, Rickey Henderson, A-Rod y, más recientemente, Ronald Acuña.

La mayoría de estos jugadores estuvieron a punto de lograrlo, pero ninguno cumplió los criterios de las tres categorías en la misma temporada.

La combinación de ese 20-40-40 en una sola temporada de la MLB es sorprendentemente inusual. Solo se ha logrado siete veces, por seis jugadores diferentes, y todo en un lapso de tan solo dieciocho años.

A continuación se muestra el desglose detallado de las seis instancias:

1. Howard Johnson (1989, Mets de Nueva York).

Conocido por su combinación de potencia y velocidad, Johnson tuvo un año de despegue en 1987, mostrando la primera de sus tres temporadas con un récord de 30-30. En 1989, se convirtió en el primer jugador en lograr una temporada de 20-40-40, y el único bateador ambidiestro en llegar a la lista de finalistas.

Jonrones : 36...Bases robadas : 41...Dobles : 41.

2. Ray Lankford (1992, Cardenales de San Luis).

Ray Lankford tuvo una carrera con altibajos al principio, pero aun así terminó con números decentes. Su campaña de 1992 fue probablemente una de sus temporadas más impresionantes, ya que pasó desapercibido al conectar 20 jonrones, 40 dobles y robar 42 bases.

Lankford suele pasar desapercibido en las discusiones sobre jugadores con potencia y velocidad, así como su lugar en la historia de los Cardenales. Sin embargo, su temporada de 1992, junto con sus totales de 238 jonrones y 258 bases robadas, subraya el merecido lugar de Lankford en tales conversaciones.

Jonrones: 20

Dobles: 40

Bases robadas: 42

3. Craig Biggio (1998, Houston Astros).

Biggio es probablemente la mayor sorpresa de esta lista. Siempre veloz, tradicionalmente bateó sencillos y dobles a lo largo de su carrera, capaz de conectar 20 jonrones. Lo logró en 1998, liderando la liga con 51 dobles, además de sus 50 bases robadas y 20 jonrones. A pesar de ocho temporadas con 20 jonrones, 668 dobles y 414 bases robadas, Biggio nunca logró una temporada antes (ni después) en la que cumpliera con los tres criterios. Es el único jugador en esta corta lista con 50 dobles y 50 bases robadas en los mismos juegos, lo que lo convierte en el único jugador con un récord de 20-50-50 en la historia.

Jonrones : 20;

Bases robadas : 50

Dobles : 51.

4. Alfonso Soriano (2002, Yankees de Nueva York).

Esta anomalía estadística fue perfecta para Soriano. En 2002, estuvo increíblemente cerca de una temporada de 40-40-40, fallando por solo un jonrón. Sin embargo, se unió a Johnson, Lankford y Biggio en la exclusiva lista, consolidando su estatus como la mejor combinación de potencia, velocidad y versatilidad extrabase en apenas su segunda temporada completa. También es el único jugador que aparece en esta lista más de una vez. Jonrones: 39. Bases robadas: 41. Dobles: 51.

5. Bobby Abreu (2004, Filis de Filadelfia.

Abreu fue conocido por sus consistentes y versátiles contribuciones ofensivas a lo largo de su carrera. A pesar de su tamaño, fue mucho más rápido de lo que aparentaba, con ocho temporadas de 20-20 y un par de campañas de 30-30. A menudo subestimado y eclipsado por compañeros más llamativos, Abreu silenciosamente ofreció una de sus mejores actuaciones en 2004. Ese año, combinó potencia, velocidad y paciencia, recibiendo 127 bases por bolas para producir una línea ofensiva de .301/.428/.544. Su OPS de .972 y un 89% de éxito en bases robadas son los más altos entre los jugadores de esta lista, lo que resalta aún más su subestimada excelencia.

Jonrones : 30

Bases robadas : 40

Dobles : 47

6. Alfonso Soriano (2006, Nacionales de Washington).

Tras su destacada temporada de 2002, Soriano estuvo cerca de repetir, con una temporada de 38-36-35 en 2003 y una temporada de 36-43-30 en 2005. Sin embargo, la de 2006 fue una temporada para la historia, ya que se convirtió en el único jugador en la historia de la MLB en lograr la temporada de 40-40-40 que se le escapó cuatro años antes. En 2007 y 2008, Soriano iba camino de replicar su rendimiento de 2006, pero las recurrentes lesiones de cuádriceps con los Cachorros arruinaron sus posibilidades. Aunque las lesiones no merman su velocidad, la cautelosa gerencia limitó sus intentos de robo de bases, temiendo una nueva lesión del cuádriceps, un problema crónico que persistió durante el resto de su carrera.

Jonrones : 46

Bases robadas : 41

Dobles : 41

7. Hanley Ramírez (2007, Florida Marlins).

Tras la temporada 2006 de Soriano, fue uno de los cuatro jugadores que lograron una temporada de 20-40-40 en 2007. Los otros fueron Curtis Granderson, Jimmy Rollins y Hanley Ramírez. Al final de la temporada, Ramírez fue el único en alcanzar cada hito, convirtiéndose en el último jugador en lograr esta inusual combinación estadística hasta la fecha.

Un día como hoy, 25 de febrero En 1919, nace en Columbia, Alabama, el jugador de color Monte Irvin quien militó con los Gigantes de New York en 1949.

En 1934, muere John McGraw, a los 60 años, considerado por los expertos como el mejor mánager de las Mayores. Dirigió 33 años, 30 de ellos a los Gigantes de New York, y ganó 2,840 juegos.

En 1951, nace en Santo Domingo César Cedeño Encarnación, firmado por Epy Guerrero para los Astros de Houston en 1967.