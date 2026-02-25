Llegar al Mundial requiere de gestión

Néstor García, al centro, tiene la oportunidad de probar figuras en esta ventana. ( FUENTE EXTERNA )

Si bien Néstor "Che" García convocó a Andrés Feliz, Jean Montero y Chris Duarte para los juegos ante los Estados Unidos (este jueves) y Nicaragua (domingo) el trío que destaca en la liga ACB no estará en esta ventana clasificatoria a la Copa del Mundo Qatar 2027. Y es más que entendible y hasta asumible.

Feliz (Real Madrid) y Montero (Valencia) tienen partido de Euroliga este jueves. El dúo, al igual que Duarte (Unicaja Málaga), acusa una gran carga de trabajo en España; vienen de jugar la Copa del Rey la semana pasada, además de la liga doméstica tienen muchos minutos en la Euroliga y Basketball Champions League, y viajar desde Europa hacia California y desde allí a Nicaragua resultaba más que agotador, con poco sentido para esperar la mejor versión suyas ante un rival con pocas opciones.

La escuadra quisqueyana choca contra un USA Basketball con ocho jugadores de la Liga de Desarrollo de la NBA (G-League), dos de Australia y el conocido Brandon Knight, octava selección del draft de 2011 y con paso por Pistons, Bucks, Suns, Rockets, Cavs y Mavericks antes de volar a Europa.

El histórico dice que los dominicanos solo ganó un partido de los nueve que se ha medido a los norteamericanos en competencias oficiales, ese histórico de 1989 en el premundial de México, con Evaristo Pérez imparable, Máximo "Tepo" Tapia certero y José "Grillo" Vargas y Vinicio Muñoz imponentes.

Esta vez, el enfoque puede tratarse de evitar una derrota abultada que afecte lo menos posible el diferencial de puntos, de cara a una segunda ronda donde los tres rivales saldrán del grupo que integran Brasil, Chile, Colombia y Venezuela.

El escenario

Dominicana llega con marca de 1-1 dentro de un grupo A que otorga tres plazas a la siguiente ronda. Ante Nicaragua tiene su oportunidad de sumar y dejarlo todo para la última ventana en la que recibirá a los Estados Unidos el tres de julio y a Nicaragua el seis, en el remodelado Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Una serie donde se espera que Karl-Anthony Towns juegue por primera vez ante su público dominicano.

Esta ventana debe servir para que Yaseel Pérez (de vuelta tras su polémica salida en diciembre) confirme los buenos minutos que demuestra en la ACB, junto a un Ángel Delgado que también regresa, Joel Soriano continuar con su ajuste en los esquemas del Che, al igual que Ángel Núñez.

Clasificarse a una tercera Copa del Mundo en fila requiere de administrar recursos, no disparar balas al aire y el proceso no se logra con cinco jugadores.