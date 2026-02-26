Raras hazañas de Babe Ruth y George Stone, líder de jonrones y ponches

"No importa qué tan lento vayas, siempre y cuando no te detengas" Confucio “

En 1933, el primera base de los Atléticos de Filadelfia, Jimmie Foxx, ganó la Triple Corona de la Liga Americana. Bateó .356, conectó 48 jonrones (10 menos que su mejor marca del año anterior, pero aún suficiente para liderar la liga) e impulsó 163 carreras.

Como Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Double-X también lideró la liga en slugging, OPS, Bases Totales, WAR, WPA, Carreras Ajustadas de Bateo y... ponches. Lideró la liga con 93; The Babe fue segundo con 90.

En 1906, George Stone de los Carmelitas de San Luis también lideró la Liga Americana en bateo (.358) y ponches (89). Esa extraña hazaña nunca se ha vuelto a realizar, ni en la Liga Nacional, ni en ninguna otra liga importante.

Curiosamente, mientras analizaba esto, solo encontré a otros dos jugadores que habían logrado esto en su CARRERA (liderar en promedio una temporada y en ponches la otra).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/110447-0f9fe5f0.jpg Andrés Galarraga, expelotero venezolano de Grandes Ligas. (FUENTE EXTERNA)

El más reciente es Andrés Galarraga , quien lideró la liga en ponches durante tres años consecutivos (1988-1990) y, de repente, lideró la liga en 1993 con un promedio de bateo de .370.

Fue su primer año en el aire de Colorado, pero aun así fue una completa casualidad, ya que su promedio fue más de 50 puntos mejor que en cualquier otro año de su carrera.

El otro es Mickey Mantle , quien lideró la liga en promedio de bateo durante su temporada de la Triple Corona en 1956. Ese año, terminó tercero en la Liga Americana en ponches, detrás de Jim Lemon y Larry Doby. Pero no solía terminar detrás de nadie. Lideró la liga en ponches cinco veces.

Miami, Capital del Béisbol

El loanDepot Park de Miami hace historia nuevamente al ser la única sede que albergará partidos de todas las rondas por segundo torneo consecutivo. Del 6 al 11 de marzo, el llamado grupo de la muerte se verá las caras en la Pequeña Habana.

Equipos: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

El Estadio: Este recinto moderno con techo retráctil es el escenario perfecto para la numerosa diáspora latinoamericana en Florida.

Un día como hoy, 26 de febrero En 1935: Los Yanquis de New York dejan libre a Babe Ruth para que firme con los Bravos de Boston.

En 1969: Carl Yaztremseki firma con los Medias Rojas de Boston por 130 mil dólares, el más alto salario de las Grandes Ligas.

En 1993: Félix Martínez es adquirido por Kansas City desde la academia Hiroshima Toyo Carp.