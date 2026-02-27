¿Recuerda usted "El Hombre del Rifle"?

Si usted es miembro del batallón de la tercera edad, tiene que recordar aquella serie de televisión llamada "El Hombre del Rifle", si la memoria no me falla se pasaba por RAHINTEL canal 7 en la década del ´60. De ser así, entonces seguramente conoció al actor que lo personificaba, Chuck Connors, quien también se dio el lujo de jugar en Ligas Mayores; primero en 1949 con los Dodgers de Brooklyn en reemplazo de Gil Hodges, y luego en 1951 con Cachorros de Chicago para ahí retirarse como pelotero activo.

El Hombre del Rifle (The Rifleman), accionó en el Caribe, siendo el defensor de la primera base de los Azules del Almendares en 1948-49, en Cuba.

En 1950, en el campo de entrenamiento de los Dodgers de Brooklyn, Connors se la pasaba haciendo imitaciones, incluyendo la del mandamás del equipo, Branch Rickey, el mismo que firmó a Jackie Robinson.

El mánager del equipo, Burt Shotton, no lo tenía en planes para la 1B, ya que el primer candidato era Gil Hodges y el segundo Dee Fondy.

Una mañana, Connors se apareció en la oficina de Rickey, donde le exigió que lo pusiera a jugar. Rickey le respondió que los planes que tenía con él era cambiarlo a los Carmelitas de San Luis, el peor equipo de la Liga Americana.

Connors le dijo que prefería mejor ir a AAA (Montreal), pero Ricky lo vendió a los Cubs de Chicago, junto a Fondy, quien le ganó el puesto de regular con los Cachorros.

Connors no dejó las payasadas, y quemando las Menores con .321, 22 jonrones y 77 impulsadas, fue subido por los Cubs, pero en los primeros 66 juegos, apenas tenía 2 jonrones y .239 de promedio.

Connors, consciente de su situación dijo: "Creo que nunca haré el grado en las Mayores, así que voy a divertirme un poco".

Una noche en el Wrigley Field disparó un jonrón, y se deslizó en la segunda base, se levantó y pidió un aplauso del público, y al llegar al plato no le dio la mano a sus compañeros, sino al cátcher del equipo contrario, y se encaminó al dogout bailando y haciendo movimientos con la cintura.

Cuando terminó el juego, Bill Bradley, director de la Metro Goldwyn Mayer, lo estaba esperando y le hizo una oferta de US$500 al día, y así comenzó su carrera en el cine, llegando a la fama con "El Hombre del Rifle"

Lo cierto es que Connors, primera base, siempre tuvo dificultades para batear las curvas, pero ya como artista de Hollywood... olvídese. Murió a los 71 años de edad, en 1992.

En 1948, Pie Traynor y Herb Pennock son electos al Pabellón de la Fama.

En 1988, los Orioles de Baltimore cambian al tercera base Ray Knight a Detroit por el pitcher Mark Thurmond.

En el 2003, el Comité de Veteranos elige a Gil Hodges al pabellón de la fama