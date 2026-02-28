¿Volverá algún bateador de Grandes Ligas a compilar un promedio de .400?

"No importa lo que te diga la gente, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo" Robin Williams “

Las ventajas del béisbol es que es el deporte más analizado estadísticamente de todos los tiempos. Hay estadísticas para todo, y si se crea una nueva, solo es cuestión de investigación y tiempo para aplicarla, remontándose a los orígenes del deporte.

Pero la clave aquí es una estadística bien rastreada: el promedio de bateo a lo largo del tiempo.

El último jugador que bateó .400 durante una temporada completa fue el legendario Ted Williams, quien lo hizo en 1941. Estaba bateando .3996 al llegar al último juego de la temporada y se fue 5-4 ese día para llegar a .406.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/una-proeza-dificil-de-superar-en-mlb-b134ba6e.jpg Ted Williams jugó 19 temporadas, todas con Boston. (FUENTE EXTERNA)

Como pueden ver, el promedio de bateo en 1941 rondaba los .285. La única vez que fue tan alto fue durante la era de los esteroides. Desde 1941, el promedio de bateo de la liga ha sido inferior. Actualmente, el promedio de bateo está en su nivel más bajo: alrededor de .272.

Pero no es por eso que alguien no va a batear .400.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/imagecontent878282420170910200541-ae1c5a03.jpg Pete Rose tiene la marca de más hits de por vida en las Grandes Ligas con 4,256. (FUENTE EXTERNA)

Diferencia de puntos

La otra tendencia más importante es la variación con respecto a la media. En otras palabras, ¿cuál es la diferencia de puntos entre el promedio de bateo más alto y el más bajo de la liga?. Esta diferencia se ha ido reduciendo constantemente a lo largo de la historia del béisbol.

Ahora, como puede ver, el promedio de bateo de la liga fue .272 tanto en 1968 (cuando los lanzadores dominaban) como en 2016.

Lo que este dato no muestra es que la única razón por la que el promedio de bateo es tan alto es porque las personas que no batean .272 están agrupadas a su alrededor, mientras que en 1968 estaban distribuidas de manera más uniforme.

En 2016, el campeón de bateo fue DJ LeMahieu con un promedio de bateo de .348. Ganó el título por .001.

En 1968, el campeón de bateo fue Pete Rose. Lo ganó con un promedio de .335, .003 por delante del segundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/mlb-aaron-judge-conecto-dos-cuadrangulares-en-triunfo-de-yanquis-5041efe6-62d8948a.jpg En 2025, Aaron Judge ganó el título de bateo en la Liga Americana con .331, el promedio más alto de todas las Grandes Ligas. (ARCHIVO/ AFP)

Realidad de hoy

Por lo tanto, cualquiera que bateara .400 hoy tendría que estar 52 puntos por delante de un jugador que terminó primero en la MLB, y 128 puntos por delante del resto de la liga.

Y los jugadores de béisbol siguen mejorando. Aunque los bateadores de hoy probablemente sean mejores que Ted Williams en su mejor momento, tengan mejor acondicionamiento físico y mejor entrenamiento, también lo son los jugadores defensivos, así que estamos atrapados en una "carrera armamentista" donde es poco probable que alguien se destaque tanto.

Otro factor: los partidos nocturnos. Williams jugó en una época donde la mayoría de los partidos se jugaban durante el día. Ahora, la mayoría de los partidos se juegan de noche. Es un hecho innegable que los promedios de bateo bajan en todos los partidos nocturnos.

Un día como hoy, 28 de febrero En 1966, Sandy Koufax y Don Drysdale comenzaron una huelga en busca de un contrato de US$ 1.05 millones.

En 1978, los Vigilantes de Texas cambiaron a David Clyde y a Willie Horton a los Indios de Cleveland por John Lowenstein y Tom Buskey.

En el 2000, el jardinero y designado Darryl Strawberry de los Yanquis es suspendido por un año por dar positivo a cocaína.