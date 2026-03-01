Bateadores estelares que no conectaron 500 jonrones

"Los ricos compran tiempo, los pobres compran cosas" Anónimo “

El primero que me llegó a la memoria fue El Caballo de Hierro, Lou Gehrig.

Lo siento, pero esto da risa. Gehrig fue un gran jugador sin duda, pero sus estadísticas se acumularon jugando en primera base, la posición menos cotizada en un campo de béisbol. Puede que ni siquiera haya sido el mejor primera base de su época, ya que Jimmie Foxx le dio una paliza estadísticamente.

Un usuario desacreditó a Rogers Hornsby porque a) era un personaje antipático y controvertido, y b) tuvo un gran auge de cinco años en una carrera por lo demás menos brillante. En cuanto a su carácter, ¿a quién le importa? Eso no tiene nada que ver con su habilidad como jugador ni con sus logros.

En segundo lugar, creo que merece crédito por tener una de las mejores rachas de cinco años de la historia, y creo que es un desaire decir que el resto de su carrera fue, de alguna manera, mediocre.

Tuvo mejores estadísticas ofensivas en general que Gehrig, aunque jugó en una posición defensiva más exigente, y es el mejor o el segundo mejor bateador diestro de la historia (junto con Wille Mays).

Entonces, ¿quiénes son los mejores jugadores que no alcanzaron los 500 jonrones? 1) Ty Cobb; 2) Rogers Hornsby; 3) Honus Wagner; 4) Ernie Banks; 5) Eddie Collins.

Gehrig ocuparía el séptimo u octavo lugar, comparable a Joe Morgan y Nap LaJoie, pero muy por debajo de los dos primeros de esta lista. Un puesto superior al quinto no estaría justificado.

Un día como hoy En 1964: Ted Williams se lesiona una pierna en un choque con Hoot Evers el primer día de entrenamiento de primavera y perdió lo primeros 36 juegos de la temporada.

En 1965: Roberto Clemente no pudo decir presente en la apertura de los entrenamientos de Pittsburgh por estar afectado de malaria.

En 1969: Mickey Mantle anuncia su retiro con una foja de 536 jonrones y tres premios de Jugador Más Valioso.