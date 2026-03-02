Ty Cobb: 100 triples y 400 hurtos una misión difícil de facturar

"Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad" Joaquín Sabina “

Cada época de béisbol tiene sus héroes, sus encantos y sus milagros.

En ese proceso de incubadora es que nacen los ídolos.

En toda la historia de las Grandes Ligas, hay un cartel muy exclusivo el cual a la fecha sólo tiene un miembro y es la de conectar 100 triples y 400 bases robadas antes de cumplir los 29 años.

El único socio de este club es "El Melocotón de Georgia", Ty Cobb, que tenía 28 años cuando en 1912 cerró la temporada con los Tigres de Detroit con un total de 109 triples y 402 bases robadas.

Cerró su carrera con los Atléticos de Filadelfia con 295 "tribeyes", solamente superado por Sam Crawford, que coleccionó 309 y se robó nada menos que 897 bases.

Jugando su última temporada en 1928 con los Atléticos de Connie Mack, el domingo 24 de junio, en el Griffith Stadium de Washington, se fue de 4-3 con una anotada y con su último triple, siendo una victoria para los Senadores 6-3.

El último hurto fue en el Shibe Park, la casa de los Atléticos, el miércoles 4 de julio, en un partido que ganaron por 5-4 sobre los Medias Rojas de Boston. Le robó la base al lanzador Red Ruffing, que lanzó todo el juego por los Medias Rojas.

Carl Crawford amenazó

El otro jugador que amenazó con integrar este club fue Carl Delmonte Crawford, de los Rays, que nació el 5 de agosto de 1981, ya cumplió los 29 años, el 19 de julio disparó su séptimo triple de la campaña y el 99 de por vida.

Un día como hoy En 1927: Babe Ruth se convierte en el jugador mejor pagado en historia de las Grandes Ligas al recibir un contrato de 70 mil dólares.

En 1989: En una sesión de fotos de los Mets de New York, el jardinero Darryl Strawberry se fue a los puños con el inicialista Keith Hernandez.

En 1995: Los Rojos de Cincinnati y los Indios de Cleveland realizan el primer cambio de jugadores sustitutos, cuando el cubano Barbaro Garbey y otros fueron a los Rojos a cambio de las "consideraciones futuras".